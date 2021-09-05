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Трансгендерная актриса Лаверна Кокс ошеломила снимком, на котором полностью обнажилась

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Трансгендерная актриса Лаверна Кокс ошеломила снимком, на котором полностью обнажилась

Associated Press

Знаменитость показала эротическое фото.

Известная американская трансгендерная актриса Лаверна Кокс ошеломила откровенным снимком.

Так, в фотоблоге 49-летняя знаменитость опубликовала черно-белую фотографию, на которой эротично позировала полностью обнаженная, лежа на ткани. Звезда выпятила ягодицы и засветила грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В посте Лаверна поделилась, что снимок архивный. Этот фотосет она устроила 6 лет назад.

"Снимок, который я сделала в 2015 году. Я забыла, как сильно мне нравится это фото, которое сделал Норман Жан Рой", — поделилась она.

Со своей стороны, поклонники не сдержали эмоций и написали в комментариях ряд комплиментов.

  • Вау! Невероятная
  • Потрясающее фото и ты
  • Девушка-огонь

Напомним, ранее трансгендер Лаверна Кокс соблазнительно покрутила бедрами в кожаном нижнем белье. Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру.

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