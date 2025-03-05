Трансгендерная дочь Илона Маска иронически отреагировала на рождение у отца 14-го ребенка

Оказалось, эту новость Вивьен узнала из соцсетей, и это случается уже не в первый раз.

Трансгендерная дочь американского изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска иронически отреагировала на то, что у ее отца родился 14-й ребенок.

Вивьен Джена Уилсон поделилась, что новости узнала из соцсетей. Впрочем, она говорит, что подобное происходит далеко не впервые. Когда писательница Эшли Сент Клер объявила, что родила от Маска, то по словам Вивьен, это уже в шестой раз, когда приходится узнавать о рождении братьев и сестер из Сети.

"Если бы я получал пять центов за каждый раз, когда узнала, что у меня появился новый сводный брат или сестра в Сети, у меня было бы несколько пятицентовых монет — что не так уж много, но удивительно, что это произошло шесть раз подряд", — иронически написала Вивьен.

Пост трансгендерной дочери Илона Маска

Однако дочь Илона Маска быстро отредактировала пост. Дело в том, что уже вскоре после признания Эшли Сент Клер, директор Шион Зилис объявила, что родила миллиардеру сына. Этот ребенок для Маска стал 14-м. Вивьен Джена Уилсон добавила, что уже в седьмой раз узнала о пополнении в семье отца из Сети.

Отметим, Вивьен Джена Уилсон – дочь Илона Маска от первой жены, которая в прошлом была сыном Ксавье. В 2022 году девушка совершила трансгендерный переход. После этого у Вивьен категорически испортились отношения с отцом. Девушка отказалась от его фамилии и перестала с ним общаться.

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