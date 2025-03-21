Трансгендерная дочь Илона Маска публично унизила отца, от которого отреклась: "Мне по барабану"

Трансгендерная дочь американского изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска сделала заявление о своем скандальном отце.

Вивьен Джена Уилсон откровенно призналась, что не общается с отцом с 2020 года и очень этому рада. Все потому, что одиозный отец публично не признает девушку из-за ее трансгендерного перехода. Между тем Уилсон считает, что ее отец Маск слишком инфантилен. И за свои едкие высказывания в его сторону Вивьен совсем не стыдно. Она объясняет, что не боится состояния и возможных угроз со стороны Маска. И планирует жить свободно, не изменяя себе.

"Он жалкий инфантильный мужчина. Почему я должна его бояться? Ой, у него так много власти. Нет, нет, нет. Мне по барабану! Почему я должна бояться этого мужчины? Потому что он богат? О нет, я дрожу. Ох, я мои ноги дрожат. Мне плевать, сколько у кого-то денег. Мне действительно плевать. Он владеет Twitter. Ладно. Приветствую. Я не общался с ним с 2020 года. Это было около полудесятка лет назад. Слава Богу", – рассказала Вивьен для Teen Vogue.

Илон Маск и его трансгендерная дочь / Фото: Associated Press

Также 20-летняя девушка прокомментировала появление восьмерых детей у Илона после развода с ее матерью Джастин Уилсон. Так, с тех пор у миллиардера появилось немало потомков еще от трех женщин. Вивьен говорит, что не обращает на них внимания и узнает о сводных братьях и сестрах, как и все остальные – через СМИ или соцсети.

"Ну, лично у меня их четверо... У меня четверо братьев и сестер. Я самая старшая из всех. И на этом мы ставим точку. Я откровенно не знаю, сколько у меня братьев и сестер, если брать во внимание сводных. Это просто как интересный факт. Я узнала о Шивон Зилис (одной из избранниц Маска, которая родила ему четырех детей – прим. ред.) тогда же, когда и все остальные. До этого я и не подозревала, кто она", - объяснила Вивьен.

Напомним, недавно Вивьен Уилсон раскрыла шокирующую тайну отца и как он ее пол выбирал во время ЭКО.

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