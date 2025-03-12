Трансгендерная дочь Илона Маска выдала шокирующую тайну ее рождения и жестко разнесла отца

Трансгендерная дочь американского изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска раскритиковала отца и выдала шокирующую тайну ее рождения.

Вивьен Джена Уилсон, которая совершила трансгендерный переход, появилась на свет, когда предприниматель был в браке с первой женой Джастин Уилсон. Дочь Маска родилась с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО). В посте в Threads Вивьен шокировала признанием, что родители выбрали, чтобы она была мальчиком. Возмущенная дочь Маска назвала ее пол от рождения "товаром, который купили и оплатили".

По словам Вивьен, она с этим категорически не согласна. Поэтому девушка демонстрировала свой протест. Наконец, Вивьен, которая с рождения была Ксавье, совершила трансгендерный переход. Напоследок девушка возмутилась, почему выбор пола во время ЭКО вообще законен.

Пост Вивьен Джены Уилсон

"Мой назначенный с рождения пол был товаром, который покупали и оплачивали. Поэтому, когда я была женственной в детстве, а потом оказалась трансгендерной, я шла против проданного продукта. Это ожидание мужества, против которого мне пришлось восставать всю свою жизнь, было денежным соглашением. Денежным соглашением. Какого черта это вообще законно?!" – возмутилась Вивьен.

Отметим, выбор пола ребенка во время искусственного оплодотворения действительно возможен. Впрочем, по морально-этическим соображениям эта медицинская практика спорна и запрещена практически во всем мире, кроме США и Мексики.

Напомним, недавно трансгендерная дочь Илона Маска прокомментировала рождение у отца 14-го ребенка. Вивьен с иронией на это отреагировала.

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