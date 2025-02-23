Трансгендерную звезду "Эйфории" после нового указа Трампа снова признали мужчиной

Американская актриса и модель Хантер Шефер, которая сыграла роль Джулс в сериале "Эйфория", получила новый паспорт.

К слову, артистка является трансгендером. Еще в подростковом возрасте знаменитость прошла гормональную терапию и с тех пор в документах указывается, что она женщина. Однако Шефер потеряла свой паспорт и вынуждена была получать новый, в котором ее снова записали мужчиной.

Произошло это из-за новой политики президента США Дональда Трампа. Дело в том, что после инаугурации политик подписал ряд указов, среди которых был и тот, где говорилось, что в Америке признают только два пола – мужской и женский от рождения.

Хантер Шефер / Фото: Associated Press

Сама же Хантер Шефер уже прокомментировала ее новые документы, где указали мужской пол. Артистка отметила, что трансгендеры всегда существовали, и буква в паспорте ничего не изменит. Актриса подчеркнула, что мужской пол в ее документах не повлияет на ее отношение и ощущение себя, а лишь немного усложнит жизнь. В заключение Шефер послала куда подальше новое правительство США.

"Я хочу сказать, что мне наплевать, что в моем паспорте поставили букву "ч". Это на самом деле ничего не меняет ни во мне, ни в моем ощущении себя, но делает жизнь немного сложнее. Трансгендеры прекрасны. Мы никогда не прекратим существовать, и буква в паспорте этого не изменит. И к черту эту администрацию", - возмутилась актриса в соцсетях.

Хантер Шефер / Фото: Associated Press

Напомним, недавно американская певица Селена Гомес возмущалась политикой Трампа. Дело в том, что новоизбранный президент США выступает против нелегальных мигрантов и подписал указ об их депортации. Гомес записывала слезливое видео, где поддерживала мексиканцев, которых ждет возвращение домой, где царит бедность и насилие. Правда, артистке за такие ролики с критикой политики Трампа стали угрожать депортацией.

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