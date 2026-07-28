Трансгендерные и небинарные дети звезд: как они выглядели до и после каминг-аута

Звезды с трансгендерными и небинарными детьми / © Getty Images

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Трансгендерные и небинарные дети знаменитостей все чаще открыто рассказывают о своей идентичности.

В Голливуде немало звездных семей, чьи дети совершили каминг-аут как трансгендерные или небинарные люди. Некоторые изменили имя, другие начали гендерный переход или просто попросили обращаться к ним в соответствии со своей идентичностью. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, кто из детей знаменитостей открыто заявил о себе и как они выглядели до перемен и сейчас.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта еще с детства привлекала внимание необычным стилем. В раннем возрасте Шайло предпочитала короткие прически и одежду для парней, а Анджелина Джоли неоднократно рассказывала, что ребенок некоторое время просил обращаться к нему как к мальчику под именем Джон.

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Впрочем, с годами Шайло Джоли передумала совершать трансгендерный переход и продолжает идентифицировать себя как женщина. В последнее время дочь актеров все чаще появляется на публике в женственных образах и с макияжами.

Анджелина Джоли и Шайло / © Associated Press

Сын-трансгендер Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

Средний ребенок Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер привлек внимание весной 2024 года во время поминальной службы за дедушкой Уильямом Гарнером. Подростка, которая раньше была известна как Серафина Роуз, появилась в классическом мужском костюме с короткой прической и представилась словами: «Привет, меня зовут Финн Аффлек».

Дженнифер Гарнер и Финн Аффлек / © Associated Press

Дочь-трансгендер Джейми Ли Кертис

Дочь оскароносной актрисы Джейми Ли Кертис и режиссера Кристофера Геста родилась под именем Томас. В 2021 году звезда впервые публично сообщила, что ее ребенок является трансгендерной женщиной. По словам актрисы, семья «с гордостью и восхищением наблюдала, как их сын стал дочерью Руби».

Руби Гест совершила гендерный переход уже во взрослом возрасте. Джейми Ли Кертис открыто поддерживает дочь, неоднократно выступала в защиту прав трансгендерных людей, а в 2022 году даже провела церемонию ее свадьбы с партнершей Кинтией.

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Джейми Ли Кертис и Руби Гест / © Associated Press

Сын-трансгендер Синтии Никсон

Актриса сериала «Секс и город» Синтия Никсон воспитывает трансгендерного сына Сэмюэла Джозефа Мозеса, также использующего имя Сеф. Родившийся девочкой, он публично заявил о своей гендерной идентичности во время учебы в университете. Актриса, которая находится в отношениях с женщиной, активно поддерживает сына.

Синтия Никсон и Сеф / © Getty Images

Дочь-трансгендер Шарлиз Терон

Актриса Шарлиз Терон еще в 2019 году рассказала, что ее старший усыновленный ребенок Джексон является трансгендерной девочкой. По словам знаменитости, в трехлетнем возрасте сын сказал: «Я не мальчик». В это время Терон поняла, что должна уважать ее гендерную идентичность. С тех пор актриса защищает конфиденциальность дочери и просит использовать правильные местоимения.

Шарлиз Терон с дочками / © Associated Press

Дочь Дженнифер Лопес

Эмме Марибель Муньис не заявляла о трансгендерности, однако открыто использует гендерно-нейтральные местоимения «они» и «их». Во время одного из совместных концертов Дженнифер Лопес представила ребенка именно с использованием гендерно-нейтральных местоимений, чем привлекла большое внимание.

Дженнифер Лопес с дочерью / © Associated Press

Дочь-трансгендер Наоми Уоттс и актера Лива Шрайбера

Ребенок актрисы Наоми Уоттс и актера Лива Шрайбера также неоднократно оказывался в эпицентре внимания. Родившийся мальчиком, Кай впоследствии начал идентифицировать себя как девушка.

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Родители поддержали выбор ребенка и не скрывают этого от публики. В настоящее время Кай активно развивает модельную карьеру и показывает яркие женские образы. Раньше она признавалась, что мечтала стать «красивой, гламурной, влиятельной женщиной, как Мэрилин Монро».

Лив и Кай Шрайберы / © Associated Press

Дочь-трансгендер Илона Маска

Дочь американского миллиардера Илона Маска родилась под именем Ксавьер. В 2022 году она официально сменила имя на Вивиан Дженна Уилсон и заявила, что является трансгендерной женщиной. Кроме этого, Вивиан отказалась от фамилии отца, объяснив, что не хочет быть связана с ним из-за его регулярных оскорблений в ее сторону.

Илон Маск, его экс-избранница Талула Райли и Вивиан Дженна Уилсон / © Associated Press

Сын-трансгендер певицы Шер

Ребенок певицы Шер и музыканта Сонни Боно родился под именем Честити. В 2009 году он совершил гендерный переход и стал Чезом Боно.

Чез стал одним из первых трансгендерных детей знаменитостей, открыто рассказавший о своем опыте. Он построил карьеру писателя, общественного деятеля и актера, а его история помогла обратить внимание на тему трансгендерности в Голливуде.

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Шер и ее сын Чез Боно / © Associated Press

Сын-трансгендер Эдди Мерфи и Мел Би

Сын голливудского актера Эдди Мерфи и экс-участницы группы Spice Girls Мелани Браун, более известной как Мел Би, в 2025 году совершил каминг-аут как трансгендерный парень. Родившийся в женском теле 18-летний Энджел Айрис Мерфи Браун сообщил об этом без громких заявлений — он просто обновил информацию в профиле Instagram, отметив мужские местоимения «он/его». По информации иностранных СМИ, решение Энджела поддержали оба звездных родителя.

Мел Би и Энджел Айрис Мерфи Браун / © Associated Press

Дочь-трансгендер Роберта Де Ниро

Дочь легендарного актера Роберта Де Ниро родилась под именем Аарон. В 2025 году она впервые публично заявила о себе как о трансгендерной женщине и рассказала, что уже некоторое время проходит гендерный переход, то есть принимает гормональную терапию.

После каминг-аута Роберт Де Ниро открыто поддержал дочь. Актер подчеркнул, что любил и поддерживал своего ребенка раньше и продолжает делать это после его решения жить в соответствии с собственной гендерной идентичностью. Айрин Де Ниро также признавалась, что долго не чувствовала себя комфортно в собственном теле, а сейчас стремится строить жизнь без страха осуждения.

Роберт и Айрин Де Ниро

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua показывала, как за 20 лет сменилась певица Елена Тополя. За этот период знаменитость пережила немало — три беременности, смены имиджа, проблемы со здоровьем и развод.

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