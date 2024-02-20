Травести-дева Монро призналась, что во время войны ходила в военкомат: "Прошла ВВК"

Известная украинская травести-дива Монро рассказала, как пошла в военкомат и прошла военно-врачебную комиссию.

Блогерша призналась, что она поступила на учебу. Некоторые документы Монро нужно было обновить, в частности – военный билет. К слову, блогерша по паспорту – мужчина, хотя и сменила имя и фамилию.

"Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. У меня был старый-старый документ, возможно, мне тогда было 16-17 лет. Возможно, и его было бы достаточно, но я решила закрыть этот вопрос", — рассказала блогерша в подкасте "Ночі Дівочі".

Травести-дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

Монро поделилась, что сходила в ТЦК и прошла военно-врачебную комиссию. Сейчас у блогерши есть отсрочка. Впрочем, она не боится повестки.

"Я была в ТЦК. У меня есть документы, военный билет. Прошла ВВК. Сама пришла (в ТЦК – прим. ред.). Направили на ВВК. Пришла в 9 утра ВВК с анализами. Прошла ВВК одну, другую. Мне сложно об этом говорить, но шла я как на расстрел", — поделилась блогерша.

Травести-дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

К лову, Монро боялась идти в ТЦК, ведь не хотела столкнуться с осуждением. Но, как говорит блогерша, она была приятно удивлена. Ей наоборот помогали и поддерживали, а те, кто узнавал ее, даже фотографировались.

Между тем, ведущий Анатолий Анатолич жалуется, что не может встать на военный учет. Шоумен уже несколько раз ходил в военкомат и ему не удавалось этого сделать. Недавно Анатолича вообще оштрафовали за отсутствие военного билета.

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