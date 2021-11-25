Травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад, когда была мужчиной

Травести-дива Монро показала, как выглядела 20 лет назад, когда была мужчиной

Артистка поделилась архивными фотографиями.

Известная украинская травести-дива Монро поделилась своими архивными фотографиями и вспомнила прошлое.

Так, в программе "Невероятная правда о звездах" знаменитость показала фотографию со своего первого выступления в образе травести. Как припоминает Монро, это был сентябрь 1999 года. Она долгое время никому не показывала изображение, потому что считала, что "выглядит там страшненько". В то же время, призналась артистка, именно тогда она обрела себя.

Несмотря на тягу к сцене, мама звезды убедила ее, что нужно поступать в приличный вуз. Так Монро окончила магистратуру химии высокомолекулярных соединений.

Вечером артистка давала концерты, днем училась в вузе. Травести поделилась фотографией, которая была у нее на студенческом билете. На этом фото Монро описывает свою внешность как "активной лесбиянки".

"Девушка, девушка"...Со мной мужчины знакомились. Машины останавливались", — вспомнила Монро.

Правда, в университете ее знали не по сценическому имени, а как Александра Федяева. По словам Монро, она заканчивала выступать в 3, 4 утра, а в 8.20 уже уходила на пары.

Однокурсники и преподаватели видели остатки косметики на лице тогда еще Александра, но ни один не задал некорректный вопрос и ни разу никто не буллил артистку, за что она очень благодарна и с теплотой вспоминает студенческие времена.

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