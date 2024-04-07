Травести-дива Монро рассекретила, сколько зарабатывает во время войны и что ей приносит доход

Украинская блогерша Монро откровенно рассказала о своих доходах и расходах во время полномасштабной войны в Украине.

Звезда Сети в интервью Oboz.ua поделилась, что ее заработок значительно снизился. В частности, до полномасштабной войны Монро проводила разные корпоративы и активно вела блог. Сейчас приглашений вести праздники стало гораздо меньше. Основной заработок для блогерши – это YouTube-канал. Как говорит Монро, блог ей приносит незначительный доход, но этого хватает на коммуналку, уход за кошками и разные прихоти.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"С начала полномасштабной войны основным моим заработком стал YouTube-канал. Я рада, что восемь лет назад начала активно опубликовывать видео. И, кстати, сначала зарабатывала в месяц долларов 20. А на 100 долларов вышла, пожалуй, лет через четыре. Это рассказываю для того, чтобы объяснить, что сразу столько, как кто-то мечтает, не заработаешь…А сейчас мне хватает заработка в Интернете на коммуналку, на моих кошек, на себя и на какие-то маленькие радости – это небольшой доход, но все относительно – мне достаточно ", – поделилась звезда Сети.

Монро также добавила, что вести блог – это кажется легким трудом, впрочем на самом деле это не так. Как говорит блогерша, нужно постоянно снимать контент и публиковать видео по определенным правилам. Это тоже отнимает силы и энергию.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Работать приходится постоянно. Начинаю, когда проснулась: есть настроение – снимаю утренний влог. Нет – стараюсь себя не насиловать. Однако надо понимать, что если не выкладываешь на YouTube какое-то время свежее видео, то выпадаешь из рекомендаций даже для людей, которые на тебя подписаны. Условно нужно снимать как минимум два видео в неделю", — отметила блогерша.

Напомним, недавно актриса Екатерина Никитина призналась, что во время войны ей приносит доход. Артистка назвала точную сумму своего заработка.

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