Травести-дива Монро рассказала, что Остапчук после развода закрутил новый роман

Телеведущий Владимир Остапчук после вероятного развода с нотариусом Кристиной Горняк недолго скучал в одиночестве.

Известная украинская травести-дива Монро в своем Telegram-канале рассказала, что шоумен уже успел закрутить новый роман.

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт", — написала Монро.

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Но не только она рассказала об изменениях в личной жизни Остапчука. Бдительные пользователи рассекретили вероятную избранницу шоумена. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская. К слову, они вместе публикуют одинаковые фото в соцсетях из одних и тех же локаций. Катя тем временем подтвердила, что больше не одинока.

Однако ни Владимир, ни Екатерина не дают никаких комментариев относительно того, действительно ли между ними романтические отношения.

Также Остапчук не комментирует, что случилось между ними с Кристиной Горняк. Поговаривают, что пара уже давно не вместе и даже официально развелась. Владимир и Кристина хоть и не комментируют развод, но своим поведением намекают, что действительно их пути разошлись.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

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