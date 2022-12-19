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Травести-дива Монро рассказала, что Остапчук после развода закрутил новый роман

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Травести-дива Монро рассказала, что Остапчук после развода закрутил новый роман

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Бдительные пользователи рассекретили девушку, которая стала новой избранницей шоумена.

Телеведущий Владимир Остапчук после вероятного развода с нотариусом Кристиной Горняк недолго скучал в одиночестве.

Известная украинская травести-дива Монро в своем Telegram-канале рассказала, что шоумен уже успел закрутить новый роман.

"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт", — написала Монро.

Владимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Но не только она рассказала об изменениях в личной жизни Остапчука. Бдительные пользователи рассекретили вероятную избранницу шоумена. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская. К слову, они вместе публикуют одинаковые фото в соцсетях из одних и тех же локаций. Катя тем временем подтвердила, что больше не одинока.

@y_tymoshenko В эфире случайная рубрика «Светская жизнь с Юлией Тимошенко» #остапчук #воваостапчук #горняк #развод #расследование #текток #украина ♬ Rûn Râbbît x Dârk Mâttêr — Tsezy

Однако ни Владимир, ни Екатерина не дают никаких комментариев относительно того, действительно ли между ними романтические отношения.

Также Остапчук не комментирует, что случилось между ними с Кристиной Горняк. Поговаривают, что пара уже давно не вместе и даже официально развелась. Владимир и Кристина хоть и не комментируют развод, но своим поведением намекают, что действительно их пути разошлись.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / ©
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

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Дата публикации
Просмотры
1693
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