Травести-дива Монро рассказала, что Остапчук после развода закрутил новый роман

Бдительные пользователи рассекретили девушку, которая стала новой избранницей шоумена.
Телеведущий Владимир Остапчук после вероятного развода с нотариусом Кристиной Горняк недолго скучал в одиночестве.
Известная украинская травести-дива Монро в своем Telegram-канале рассказала, что шоумен уже успел закрутить новый роман.
"А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт", — написала Монро.
Но не только она рассказала об изменениях в личной жизни Остапчука. Бдительные пользователи рассекретили вероятную избранницу шоумена. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская. К слову, они вместе публикуют одинаковые фото в соцсетях из одних и тех же локаций. Катя тем временем подтвердила, что больше не одинока.
@y_tymoshenko В эфире случайная рубрика «Светская жизнь с Юлией Тимошенко» #остапчук #воваостапчук #горняк #развод #расследование #текток #украина ♬ Rûn Râbbît x Dârk Mâttêr — Tsezy
Однако ни Владимир, ни Екатерина не дают никаких комментариев относительно того, действительно ли между ними романтические отношения.
Также Остапчук не комментирует, что случилось между ними с Кристиной Горняк. Поговаривают, что пара уже давно не вместе и даже официально развелась. Владимир и Кристина хоть и не комментируют развод, но своим поведением намекают, что действительно их пути разошлись.
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