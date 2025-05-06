Травести-дива Монро шокировала, как в детстве ее били родители и простила ли она им

Монро / © instagram.com/monritta

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Популярная блогерша Монро рассказала о жестких методах ее воспитания родителями.

По словам знаменитости, часто ей приходилось становиться жертвой домашнего насилия в подростковом возрасте. Монро в фотоблоге поделилась, что дело доходило до рукоприкладства и морального абьюза со стороны родителей.

"Меня в детстве били. Ремнем. Руками. Часто угрожали пряжкой от ремня и милицией. Ставили в угол с формулировкой "иди подумай над своим поведением". Вот не то, что п*зд*ли до потери сознания, но даже пощечина - это уже физическое насилие. Сейчас речь идет именно о нем", - шокировала дива.

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Пост Монро / © instagram.com/monritta

Монро призналась, что это негативно повлияло на ее будущее, поэтому она тоже долгое время была подвержена жестокости. Но время расставило все по местам и она изменила взгляды на жизнь, в частности, осознала, что так поступать неправильно. Впрочем, несмотря на это, отметила, что не держит зла на родителей и объяснила почему.

"Помню, в подростковом и и в раннем взрослом возрасте я с удовольствием давала оплеуху своим коллежанкам послабее, абъюзила мужчин, когда чувствовала их влюбленность, и могла копнуть ногой кошку, когда никто не видит… У меня нет обиды на родителей за их действия. К сожалению, их воспитывали так же, поэтому иначе они не умели, не знали, Google не было, а вокруг воспитывали детей идентично - "кнутом и пряником", — написала Монро.

Напомним, недавно дочь Елены Кравец призналась, в каких на самом деле отношениях с мамой и почему между ними всегда есть дистанция.