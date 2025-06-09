Трегубова показала свою 14-летнюю дочь и удивила изменениями в ее внешности: "Я почти плакала"

Даша Трегубова с дочерью / © instagram.com/dasha.tregubova

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Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова впервые за долгое время показала свою подросшую дочь.

Полина не часто появляется в соцсетях звездной мамы. Однако на этот раз Дарья показала 14-летнюю дочь по особому случаю. А именно после ее кардинальных изменений во внешности. В частности, с недавних пор Полина полностью изменила прическу и теперь вместо длинных волос имеет короткие. Более того, девушка еще и изменила их оттенок.

"Поля - подросток... И я до сих пор не могу поверить, что у меня есть свой подросток", - написала звезда.

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Дочь Даши Трегубовой / © instagram.com/dasha.tregubova

Дочь Даши Трегубовой: до и после изменений

В комментариях фаны актрисы начали делать комплименты Полине, но сама же Трегубова под собственным постом признается, что ей было довольно трудно воспринять такое решение дочери. Все потому, что перед этим подросток довольно длительный период отращивала волосы: "Я почти плакала. Волосы ниже талии были".

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К слову, даже в столь юном возрасте Полина уже четко определилась с предпочтениями. Так, в 14 лет она решилась пойти по стопам мамы и снимается в кино и сериалах.

Напомним, недавно бывший Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налкакиоглу показал, как с годами менялась их 14-летняя дочь.