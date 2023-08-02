Тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров удивил трюками вверх ногами в красном кресле

Артист проявил свой экстремальный дух даже во время "слепых прослушиваний".
Прямо сейчас в Варшаве активно проходят съемки европейского сезона вокального шоу "Голос країни-13".
Самый экстремальный судья проекта Артем Пивоваров и здесь не упустил возможности, чтобы продемонстрировать свою физическую подготовку. Так, в перерывах между съемками певец залез на красное кресло тренера "Голосу країни" и стал вверх ногами. Видео с трюками Пивоваров опубликовал на странице в Instagram.
В свою очередь поклонники поддержали своего кумира и активно фотографировали его со всех ракурсов, а затем выстроились в долгую очередь за автографами и общими селфи.
Тем временем фаны в соцсети тоже поддержали Пивоварова и оценили его умение:
- Такого Артема на "Голосі" я и ждала
- А что не так? Все нормально, обычный Артем
- Стихийный папа in da house
- А кто-то ожидал иного развития событий?
- Вы попробуйте целый день высидеть в кресле… Артем хорошо знает, что делает – в такой позе кровь хорошо приходит в мозг
Напомним, ранее создатели "Голосу країни-13" рассекретили топ-5 интересных фактов о новом, европейском сезоне проекта. Напомним, что в этом году тренерами шоу стали Артем Пивоваров, Юлия Санина, Иван Клименко и Надя Дорофеева.
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