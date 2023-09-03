Тренер "Голосу країни-13" Клименко удивил, как работал на улицах Китая: "Борьба за выживание"

Украинский продюсер и тренер "Голосу країни-13" Иван Клименко поделился, каким когда-то было его прошлое.

В частности, звездный наставник вспомнил, как ему раньше приходилось зарабатывать деньги. Клименко тогда был за границей, а именно у Китае. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, он играл прямо на улице.

По словам продюсера, ему хватало средств на еду и дешевую гостиницу. И так каждый день.

"Я так делал (пел на улице – прим. ред.), даже в Китае. Я был уличным музыкантом. Мы играли, мы за день успели заработать столько, чтобы нам хватило на еду и на самый дешевый отель. На следующее утро у нас снова борьба за выживание начиналась", — поделился тренер.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Клименко признался, что в Украине у него тоже был такой опыт, что ему приходилось играть на улицах.

"Я не только играл в Китае, у меня и в Украине есть такой опыт", — удивил тренер шоу.

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