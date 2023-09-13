Тренер "Голосу країни-13" Клименко впервые рассказал о своей жене и признался, сколько лет они вместе

Тренер " Голосу країни-2023", музыкальный продюсер Иван Клименко впервые поделился подробностями личной жизни.

В программе "Слава+" Клименко признался, что он уже в течение 11 лет женат. Более того, продюсер уверен, что с этим человеком будет до конца своей жизни. Такой принцип, по словам Клименко, ему привили родители:

"Помимо любви к музыке, неразлучность семьи является основным принципом. То есть я не видел примеров, когда отец расходится с матерью. И у меня жена так же. У нее родители всю жизнь прожили вместе. Для меня такой реальности не существует, типа, развестись, найти кого-то другого... Я уже 11 лет живу с женой и я когда шел на этот шаг, найти спутника по жизни, я сразу дал себе такую установку, что это должен быть человек до конца моей жизни. Я должен делать все, чтобы это было только так", – откровенно рассказал Клименко.

Иван Клименко / Фото: instagram.com/vanek.klimenko

Также продюсер отметил, что жена его поддерживает в разных аспектах его жизни. К примеру, уже более 10 лет супруги не употребляют алкоголь. Как признавался Клименко, в свое время у него были проблемы с алкоголем, однако он отказался от него и любимая его поддержала.

Кроме того, избранница Клименко разделяет с ним мнение, что свою энергию, деньги и знания нужно направлять на помощь людям. Так вот, например, пара уже на протяжении многих лет снимает квартиру для людей, которым негде жить:

"Мы с женой ведем достаточно скромный образ жизни. Мы арендуем ту же квартиру, которую арендовали 10 лет назад. У нас даже нет кровати, мы спим на матрасе. В этом нет каких-то таких важных приоритетов. Потому что если подумать, все материальное, оно может также и исчезнуть. Мне кажется, что самое главное – инвестировать свои деньги и свое время и свою энергию в служение другим... Есть благотворительная квартира. Мы арендуем одну квартиру, которую предоставляем людям, которым негде жить. Мы годами ее снимаем. Мы с женой себе такое придумали", – поделился Клименко.

Иван Клименко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, ранее судья "Голосу країни" Иван Клименко откровенно рассказал о горе в семье, из-за которого он начал пить. Тогда Клименко было 17 лет.

Читайте также: