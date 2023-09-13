Тренер "Голосу країни" Иван Клименко рассказал о трагедии в семье, из-за которой употреблял алкоголь

Судья вокального шоу "Голос країни-13", продюсер Иван Клименко рассказал о непростом периоде в своей жизни, во время которого имел алкогольную зависимость.

В программе "Слава+" Клименко поделился, что когда ему было 17 лет, из жизни ушел его отец. Для подростка тогда это стало настоящим ударом:

"Первый такой большой удар был, это смерть отца в 17 лет. Это было прямо очень сложно пережить. Когда ты еще тинейджер. Я очень резко должен был взять на себя функцию главного в семье. Потому что я самый старший в семье, а мне 17 лет. Мама работала в поликлинике, еще младшие брат и сестра. Ты понимаешь, что ты должен брать на себя какую-то тяжесть ответственности, хотя я ее не взял на самом деле, я взял ее позже", – начал рассказ Клименко.

Иван Клименко

Продюсер поделился, что в тот момент "погрузился в рок-н-ролльный" образ жизни, в котором "сжигал дни":

"После смерти отца я слишком погрузился в рок-н-ролльный образ жизни. В алкоголе и других веществах находил способ закрыться от этой реальности. Второй удар, случилась определенная неизлечимая болезнь с моим братом, брат жив, просто это очень сильно изменило его жизнь и он не может функционировать как обычные люди… Вместо того чтобы стать лидером, чтобы помочь своей маме, своей сестре, которые очень нуждались в моей помощи, я просто прожигал свои дни. Просто исчезал, напивался, был повсюду, но не дома", – откровенно рассказал Клименко.

Иван Клименко

В конце концов, поделился продюсер, "ощущение тотальной ничтожности" привели его в точку больших перемен. Сейчас, говорит Клименко, ни он, ни его жена не употребляют ничего, что может повлиять на изменение состояния человека:

"У меня отец немного злоупотреблял алкоголем, я думаю, что это повлияло, что я злоупотреблял, и на то, что я больше никогда не повторю в своей жизни. Ни я, ни жена, – мы больше 10 лет не употребляем ни капли алкоголя абсолютно ни при каких обстоятельствах. Вообще любые изменения состояния, будь то алкоголь или травка, табачок, я даже кофеин перестал употреблять. Мне не нравится вообще возможность менять свое состояние", – объяснил Клименко.

Напомним, что во время второго эфира "слепых прослушиваний" на "Голосі країни" исполнитель вирусного хита "Світло є чи нема" поссорил между собой Надю Дорофееву и Ивана Клименко.

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