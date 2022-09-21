Тренеры "Голосу країни-12" Полякова, Потап и Зарицкая примерили патриотические диджитал-вышиванки

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение главного вокального проекта "Голос країни", показ которого был прерван из-за начала полномасштабной агрессии России против Украины.

За это время жизнь для каждого из нас изменилась навсегда. Следовательно, и продолжение "Голосу країни" будет особенным, а новые эпизоды претерпят значительные изменения. Финал будет снят дополнительно и будет иметь особые правила и отличаться от предыдущих по структуре и количеству участников.

Сегодня телеканал 1+1 представил новую промокампанию, в которой тренеры проекта "Голос країни" примерили патриотические диджитал-вышиванки с аутентичными орнаментами.

"Когда мы с командой задумались над созданием визуализации для кампании, посвященной продолжению "Голосу країни", то единогласно решили, что этот сезон должен остаться в сердцах украинцев навсегда. Поэтому в визуальном решении мы скомбинировали диджитал тренды и традиционные украинские орнаменты, которые веками объединяли всю нашу страну и отражают украинскую ДНК, известную во всем мире", — рассказала главный стилист телеканала 1+1 Ольга Слонь.

Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Консультантом в подборе орнаментов для диджитал-вышиванок стала участница "Голосу країни-12" Мария Квитка. Девушка — хранительница уникальных знаний об украинских национальных костюмах прошлого века, фольклористка, художница костюмов, известная работой над фильмом "Черный ворон" и документальной лентой "НСпадок". Она с радостью поделилась своими знаниями с департментом стиля телеканала 1+1.

Потап / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Сама Мария говорит, что диджитал-вышиванки были созданы на основе аутентичных праздничных предметов одежды украинцев и являются настоящим цифровым трендом.

“Орнаменты, использованные в коллажах “Голосу країни”, были взяты из аутентичных праздничных предметов одежды украинцев конца XIX – начала XX века. Это вышитые фрагменты из старинных рубашек, кептарей, жилетов, запасок, полотенец. Все эти вещи были собраны в экспедициях по разным регионам нашей страны и хранятся в частных коллекциях. Украинская традиционная вышивка насчитывает около 300 швов, которые шьются на основе 20 техник. В XIX веке орнаменты и техники украшения одежды были настолько уникальными, что можно было по рубашке определить, из какого села походит ее владелец”, — говорит фольклорист и участница шоу “Голос країни” Мария Квитка.

Андрей Мацола / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Познакомиться с Марией телезрители смогут уже в новых эпизодах проекта "Голос країни" на телеканале ТЕТ. Прошла ли девушка в следующий этап проекта и что исполнила на слепых прослушиваниях, станет известно вскоре.

Департамент стиля телеканала 1+1 искал мотивы для диджитал-вышиванок в старейших материалах об украинской культуре.

Александра Зарицкая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мы рассматривали много старинных фотографий, которые хорошо сохранились. Разыскивали интересную "орнаменторику" и поместили ее на баннеры с тренерами, чтобы они соответствовали разным регионам, а также были связаны между собой. Мы хотели, чтобы наша промо-кампания заиграла новыми красками, следовала диджитал-трендам и рассказывала о нашей культуре”, — говорит руководитель отдела стиля Ольга Слонь.

Читайте также: