Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Реклама

Телеведущая Иванна Онуфрийчук , которая готовится во второй раз стать мамой, рассказала о неожиданных особенностях беременности на девятом месяце, необычных пищевых прихотях и эмоциях накануне родов.

Сейчас ведущая находится на финишном этапе ожидания малыша. Она призналась, что вторая беременность принесла ей немало неожиданностей. В частности, ее удивила необычайная активность ребенка в животе. Малыш двигается практически круглосуточно. К тому же тренировочные схватки Иванна начала ощущать еще на ранних сроках. А еще призналась, что в последнее время стала особенно чувствительна к чужим словам.

Реклама

"Удивило то, что он все время двигается, почти круглосуточно. И то, что уже на ранних сроках я начала испытывать тренировочные схватки", - поделилась Онуфрийчук.

Реклама

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Беременность повлияла не только на физические ощущения телеведущей, но и ее эмоциональное состояние. Иванна рассказала, что может расплакаться даже из-за обычных комментариев в соцсетях. Особенно ее трогают истории других женщин, которые делятся опытом материнства и любовью к детям.

"Сегодня плакала, читала комментарии от других девушек под своим постом о любви ко второму ребенку. Будто обычная история, я ехала и ревела", — вспомнила ведущая.

Не обошлось и без необычных гастрономических предпочтений. В частности, во время второй беременности Иванна открыла для себя настоящую любовь к сухарикам с разными вкусами. Среди фаворитов – варианты со вкусом икры, крабов и сметаны. Ведущая даже нашла украинского производителя, что стало для нее особой радостью. В то же время среди бытовых трудностей назвала одевание носков и колготок. А еще призналась, что порой скучает по бокалам шампанского, который пока не может себе позволить.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Отдельное удовольствие для будущей мамы наблюдать за тем, как ее двухлетний сын Адамчик привыкает к появлению младшего братика. Мальчик взаимодействует с беременным животиком мамы и постепенно готовится к новой роли старшего брата.

Реклама

"Больше всего хочется поскорее родить. Больше всего я жду, это просто сбросить эти 10 или 12 килограммов. Просто я какой-то надувной шарик сейчас. Скину эти килограммы и поспать на животе", — откровенно рассказала Онуфрийчук о своих ожиданиях.

Иванна Онуфрийчук / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Напомним, ранее беременная Иванна Онуфрийчук заговорила о страхах из-за второго ребенка .

Новости партнеров