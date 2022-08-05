Тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым возвращается в эфир на другом канале

Любимые проекты телеканала 1+1 теперь можно будет увидеть на ТЕТ.
Вскоре главный путешественник страны Дмитрий Комаров вернется на экраны вместе с популярным тревелшоу "Мир наизнанку".
Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины сезон, начавшийся 5 февраля, пришлось поставить на паузу. Однако программа возвращается – с 15 августа по будням в 17:00 зрители смогут увидеть выпуски любимого шоу на телеканале ТЕТ.
Напомним, что более 12 лет путешественник открывает украинцам секреты разных государств: изучает их культуру, профессии, рискуя собственной жизнью, откроет интересные места, неизвестные даже ярым фанатам туризма. Бесстрашие украинца не имеет границ – съемочная группа не раз в рамках экспедиций наведывалась к первобытным племенам и изучала их традиции.
За 13 сезонов шоу "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. И в каждой стране путешественник оставлял напоминание об Украине. От дарил вышиванки, украинские куклы и сладости, поднимал самый большой флаг Украины в Эквадоре и учил индонезийских папуасов готовить борщ. Кроме того, во всех экспедициях путешественника сопровождал его оберег – украинский флаг, много лет лежащий в кармане рюкзака Комарова. Говорит, что всегда во время путешествий он при любом случае вывешивает флаг так, чтобы люди могли его видеть.
Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины полностью изменило деятельность путешественника, ранее изучавшего культуры других народов и племен. С первых дней вторжения Дмитрий ездит фиксировать российские преступления в горячие точки Украины, пострадавшие от обстрелов и оккупации. Рискуя жизнью, он показывает всю правду о результатах преступлений россиян.
Также путешественник помогает ВСУ. Например, в свой день рождения Комаров выставил на аукцион собственный автомобиль, за который удалось выручить миллион гривен. Кроме того, телеведущий активно занимается волонтерскими проектами непублично.
Лично Дмитрий Комаров не сомневается в победе Украины и делает от себя все зависимое, чтобы быстрее ее приблизить.
Напомним, телеканалы ТЕТ и 1+1 объединят программные силы: теперь зрители смогут смотреть крупнейшие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с любимыми продуктами 1+1 стартует уже 8 августа.
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