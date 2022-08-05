Тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым возвращается в эфир на другом канале

Любимые проекты телеканала 1+1 теперь можно будет увидеть на ТЕТ.

Вскоре главный путешественник страны Дмитрий Комаров вернется на экраны вместе с популярным тревелшоу "Мир наизнанку".

Из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины сезон, начавшийся 5 февраля, пришлось поставить на паузу. Однако программа возвращается – с 15 августа по будням в 17:00 зрители смогут увидеть выпуски любимого шоу на телеканале ТЕТ.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Напомним, что более 12 лет путешественник открывает украинцам секреты разных государств: изучает их культуру, профессии, рискуя собственной жизнью, откроет интересные места, неизвестные даже ярым фанатам туризма. Бесстрашие украинца не имеет границ – съемочная группа не раз в рамках экспедиций наведывалась к первобытным племенам и изучала их традиции.

За 13 сезонов шоу "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров объездил 17 стран мира. И в каждой стране путешественник оставлял напоминание об Украине. От дарил вышиванки, украинские куклы и сладости, поднимал самый большой флаг Украины в Эквадоре и учил индонезийских папуасов готовить борщ. Кроме того, во всех экспедициях путешественника сопровождал его оберег – украинский флаг, много лет лежащий в кармане рюкзака Комарова. Говорит, что всегда во время путешествий он при любом случае вывешивает флаг так, чтобы люди могли его видеть.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины полностью изменило деятельность путешественника, ранее изучавшего культуры других народов и племен. С первых дней вторжения Дмитрий ездит фиксировать российские преступления в горячие точки Украины, пострадавшие от обстрелов и оккупации. Рискуя жизнью, он показывает всю правду о результатах преступлений россиян.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Также путешественник помогает ВСУ. Например, в свой день рождения Комаров выставил на аукцион собственный автомобиль, за который удалось выручить миллион гривен. Кроме того, телеведущий активно занимается волонтерскими проектами непублично.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лично Дмитрий Комаров не сомневается в победе Украины и делает от себя все зависимое, чтобы быстрее ее приблизить.

Напомним, телеканалы ТЕТ и 1+1 объединят программные силы: теперь зрители смогут смотреть крупнейшие шоу страны на одной площадке. Новый сезон на ТЕТ с любимыми продуктами 1+1 стартует уже 8 августа.

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