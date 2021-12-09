Трэвис Скотт ответил, почему продолжал петь, когда на его концерте гибли люди

Трэвис Скотт ответил, почему продолжал петь, когда на его концерте гибли люди

Во время выступления рэпера случилась смертельная давка.

Рэпер Трэвис Скотт впервые дал интервью после трагедии, которая случилась во время выступления артиста на Astroworld Festival.

Музыкант заявил, что не знал о том, что творилось в зале. Он заверил, что во время своих выступлений всегда помогал зрителям, которым становилось плохо. О том, что на фестивале погибли люди, он узнал только перед пресс-конференцией. Рэпер продолжал выступать, потому что не знал о том, что есть жертвы. Музыкант был убежден, что охранники позаботятся о безопасности.

Трэвис Скотт / скриншот с видео

К слову, рэпер пока не готов назвать виновных в случившемся. Его команда пока ведет собственное расследование.

"Я должен выяснить, что произошло. Я должен найти виновных. Надеюсь, это станет большим уроком для нас, артистов. Мы будем больше наблюдать за происходящим в зале", — рассказал Трэвис в интервью YouTube-каналу CThaGod .

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

Напомним, что 5 ноября во время выступления Трэвиса Скотта случилась смертельная давка, в результате которой погибли 10 человек, среди погибших был 9-летний мальчик. Семьи погибших подали в суд на музыканта. Трэвис в свою очередь предложил денежную компенсацию. Впрочем, некоторые семьи отказались.

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