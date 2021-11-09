Трэвис Скотт заявил, что оплатит похороны погибших в давке и вернет средства за билеты

Трэвис Скотт заявил, что оплатит похороны погибших в давке и вернет средства за билеты

Исполнитель отменил свои ближайшие выступления.

Рэпер Трэвис Скотт заявил, что вернет деньги за билеты на его фестиваль Astroworld.

Во время выступления исполнителя случилась давка, в результате которой погибли восемь человек. Кроме этого, более трехсот зрителей пострадали.

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

К слову, Трэвис также планирует оплатить похороны погибших. Кроме этого, он хочет оказать всю необходимую помощь пострадавшим в давке. Рэпер также будет сотрудничать с организацией BetterHelp, чтобы бесплатно помочь восстановить ментальное здоровье участников фестиваля, пишет TMZ.

Свои ближайшие выступления Трэвис отменил. Исполнитель должен был дать концерт на фестивале Day N Vegas Festival 12-14 ноября. Впрочем, рэпер заявил, что "он не в том состоянии, чтобы петь".

На концерте Трэвиса Скотта случилась смертельная давка / скриншот с видео

Напомним, в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне вечером в пятницу, 5 ноября, погибли восемь человек от 14 до 27 лет. Двое погибших были несовершеннолетними. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

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