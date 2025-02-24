"Три года борьбы": Могилевская, Ребрик, Билык и другие почтили памятный день в истории Украины

Сегодня, 24 февраля, Украина с грустью вспоминает о начале полномасштабного вторжения.

Уже 11 лет идет борьба за освобождение Украины и возвращение ей статуса полностью свободного государства. А три года назад 24 февраля Россия еще более отчетливо заявила о своем статусе государства-террориста, который теперь никогда не исчезнет. Каждый день украинцы объединяются и прилагают немалые усилия, чтобы противостоять оккупантам и не позволить им воплотить их кровавую мечту.

В такой исторический день украинцы вспоминают первые дни вторжения, делятся осознаниями и усиливают веру в несокрушимость. В свою очередь, украинские звезды также сделали публичные заявления, которыми стремятся подбодрить общество. Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться, как знаменитости высказались о полномасштабном вторжении и что испытывают сейчас.

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала кадры из сердца столицы, где исполняет свою песню "Одне велике серце" и написала: "Три года".

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Маша Ефросинина

"Верю. Когда я вижу наших воинов-титанов с улыбкой на лице. Верю, когда на видеозвонке муж говорит: "Масянчик, все будет хорошо" и в мгновение скатываюсь к унынию, когда читаю заявления американских политиков, обесценивающих всю жертву. Надеюсь. Безгранично и вдохновенно, когда вижу наших таких талантливых и умных детей. Но теряю надежду на то, что правда победит в этом мире, когда почти каждый день из этих 1097 дней вижу смерти украинцев. Обожаю. Нашу землю, наших людей, потому что чувствую уже три года, какие мы сильные. Мы можем, и мы будем жить здесь и только так, как захотим мы. И ненавижу глубоко и каждой клеткой. Сами знаете, кого. Но я точно знаю, что когда-нибудь наступит будущее, в котором будут царить только вера, надежда и любовь, а их антонимы исчезнут из нашей жизни. Слава ВСУ!" – растрогала ведущая.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Виталий Козловский

Певец вспомнил, что за день до полномасштабного вторжения он с коллегой Олей Цыбульской записывал песню на студии: "24 часа до начала полномасштабной войны. Легкость и безмятежность. Я не помню, что это, но приятно вспомнить". После этого артист подчеркнул, что Россия – государство-террорист.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Надя Дорофеева

"24 февраля в 24 секундах тишины. Война – это сплошная тьма, где каждый день живешь в поисках света", — отметила исполнительница.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Настя Каменских

"24 февраля 2022 года казалось, что это ошибка. Что вот-вот все кончится. Но с каждым днем мы видели, как реальность становится все более жестокой. Прошло уже три года 11-летней войны. Годы боли, потерь и несокрушимости. Мы даже научились жить. Мы научились жить между сиренами, ценить каждую встречу, беречь свет даже в темноте. И я хочу верить, что этот день настанет – день, когда мы больше не будем считать годы войны, а только годы мира", - поделилась певица.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Лилия Ребрик

"Нужны ли сегодня вообще какие-то слова? Лишние, пафосные, пустые – нет. Только – спасибо тем, благодаря кому мы до сих пор живы. Только память о тех, кто ради нас – уже нет. А остальное – поборем, разве нет?" – написала звезда.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Ирина Билык

"Три года… Слава Украине!" – написала певица.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

Оля Полякова

"Три года полномасштабного вторжения россии в Украину. Три года боли, потерь, истощение. Три года борьбы, когда у нас не было выбора, кроме как быть сильными. Мы поменялись. Мы повзрослели. Мы стали нацией, которую невозможно сломить. Но за эти три года мы видели не только страх и горе – мы увидели несокрушимую силу, взаимную поддержку, смелость и жажду жизни. Воинов, которые ценой собственного спокойствия, а часто и жизнью, защищают нас. Волонтеров, врачей, спасателей и простых людей, делающих все возможное и невозможное. Враг хотел нас сломить. Но мы живы. Мы боремся. Мы мечтаем. Мы строим будущее. Украина была, есть и будет. Светлая память всем, кого забрала эта война. Непокоренность и благодарность продолжающим борьбу", — растрогала артистка.

Звезды о трех годах полномасштабного вторжения

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