Тринчер эмоционально ответила на упреки, что она разведется через год: "Попробуйте не завидовать"

В скором времени певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин станут официально мужем и женой.
Исполнительница Анна Тринчер поделилась, что 24 сентября выйдет замуж за любимого Александра.
Впрочем, не все обрадовались этой новости. Некоторые пользователи соцсетей высказали свои предположения о браке блогеров. Некоторые считают, что Анна и Александр долго не выдержат вместе и через год разведуться.
Певица не стала терпеть таких обид. Так что эмоционально ответила, что она думает о хейтерах.
"Мои любимые тетушки, мамы счастливых детей, счастливые мамы двух детишек, счастливая в браке женщина, которая пишет мне о том, что мы с Сашей разведемся через год. Если у вас был негативны опыт, если вы не нашли свою любовь, если у вас в семье нет понимания и любви, то не навязайте его мне, пожалуйста. Живите своей жизнью, мы как-нибудь справимся", — высказалась Анна в своем Instagram.
Тринчер также отметила, что ей просто завидуют. Так что она посоветовала просто порадоваться за нее, а не критиковать.
"Попытайтесь на завидовать. Просто проживите с нами этот замечательный момент", — подчеркнула звезда.
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