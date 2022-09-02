Тринчер эмоционально ответила на упреки, что она разведется через год: "Попробуйте не завидовать"

В скором времени певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин станут официально мужем и женой.

Исполнительница Анна Тринчер поделилась, что 24 сентября выйдет замуж за любимого Александра.

Впрочем, не все обрадовались этой новости. Некоторые пользователи соцсетей высказали свои предположения о браке блогеров. Некоторые считают, что Анна и Александр долго не выдержат вместе и через год разведуться.

Певица не стала терпеть таких обид. Так что эмоционально ответила, что она думает о хейтерах.

Анна Тринчер ответила на упреки, что через год разведется / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Мои любимые тетушки, мамы счастливых детей, счастливые мамы двух детишек, счастливая в браке женщина, которая пишет мне о том, что мы с Сашей разведемся через год. Если у вас был негативны опыт, если вы не нашли свою любовь, если у вас в семье нет понимания и любви, то не навязайте его мне, пожалуйста. Живите своей жизнью, мы как-нибудь справимся", — высказалась Анна в своем Instagram.

Тринчер также отметила, что ей просто завидуют. Так что она посоветовала просто порадоваться за нее, а не критиковать.

"Попытайтесь на завидовать. Просто проживите с нами этот замечательный момент", — подчеркнула звезда.

Анна Тринчер ответила на упреки, что через год разведется / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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