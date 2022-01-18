Тринчер, Крук, Покрещук: кто из украинских звезд увеличил грудь

Знаменитости избавились от комплексов и воплотили мечту в жизнь.

Идеальные формы – мечта многих женщин, а тем более знаменитостей, которые постоянно под прицелом камер и на виду у своих фанатов.

В частности, мечты о красивом упругом бюсте некоторые украинские знаменитости уже воплотили в реальность, обратившись к пластическому хирургу. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах и блогерах, которые увеличили грудь и собрала их фото "до" и "после".

Анна Тринчер

Певица и актриса Анна Тринчер на днях сделала маммопластику. 20-летняя звезда сериала "Школа" мечтала об этом несколько лет, поскольку комплексовала из-за небольшой груди. Теперь знаменитость радуется третьему размеру. Впрочем, как выглядит теперь звезда, пока неизвестно. Можем только предположить по фото с примерки имплантов.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Слава Каминская

Певица, экс-солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская почти 15 лет назад увеличила грудь. Не так давно артистка поделилась, что ее все устраивает, поэтому "донашивает" старые импланты и пока не планирует новую операцию.

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Валерия Крук

Известная телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук также не скрывает того, что прибегла к маммопластике. Более того, знаменитость рассказывала, что именно благодаря пышным формам и татуировкам на теле ее взяли на телевидение, мол, тогда такие медийные девушки были настоящей редкой находкой. Кстати, найти фото Крук до пластики нам не удалось.

Валерия Крук / instagram.com/valeriyakruk

Миша Романова

Певица Миша Романова тоже увеличивала грудь. Эта история даже стала скандальной, ведь, по словам звезды, операция чуть ли не стоила жизни ребенка. Так, артистка сделала маммопластику, когда была на 16 неделе беременности, но не знала о своем положении. Со своей стороны пластический хирург, который делал исполнительнице операцию, Эдгар Каминский прокомментировал, что предположение, что от операции мог пострадать ребенок – неправда, поскольку "современные технологии никоим образом не вредят организму".

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

София Стужук

Среди ряда пластических операций блогерши Софии Стужук имела место и маммопластика. Впрочем, после увеличения груди звезда Сети хочет ее уменьшить. Она недовольна результатом и планирует снова лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от "сисек порноактрисы".

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Саша Бо

Первая украинская блогерша-миллионница Саша Бо в этом году тоже прибегла к пластике, чтобы больше нравиться себе. Мама двух сыновей рассказывала, что ее бюст "исчез" после грудного вскармливания. Сейчас 26-летняя девушка никак не нарадуется формами третьего размера.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Настя Покрещук

Обладательница самых больших скул в мире, украинская блогерша Анастасия Покрещук имеет еще и большую грудь. Кстати, бюст звезда Сети увеличивала уже дважды. А все потому, что всегда хотела немалые формы.

Настя Покрещук / instagram.com/_just__queen_

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