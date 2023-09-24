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Тринчер на фоне кризиса в отношениях поздравила Волошина с годовщиной брака и показала новые фото со свадьбы

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
117
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Тринчер на фоне кризиса в отношениях поздравила Волошина с годовщиной брака и показала новые фото со свадьбы

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Супруги празднуют первую годовщину брака.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер и ее муж Александр Волошин сегодня, 24 сентября, празднуют первую годовщину брака.

Несмотря на то, что супруги сейчас переживают кризис в отношениях, тем не менее, они поздравили друг друга с праздником.

На своих страницах в Instagram знаменитости опубликовали романтические снимки и адресовали друг другу теплые поздравления:

"У нас сегодня годовщина свадьбы! Моя кошка, очень тебя люблю", – был лаконичен в своем поздравлении Волошин.

Анна, в свою очередь, написала: "С нашим днем, любимый. Люблю тебя". Также Тринчер поделилась с поклонниками новыми фото со свадьбы, которую влюбленные отгуляли год назад.

Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, что сейчас Анна Тринчер и Александр Волошин переживают кризис в браке, который часто появляется в парах после года супружеской жизни. Ранее певица делилась, что они с мужем обратились к специалисту, чтобы сохранить брак, а также пара проживает отдельно.

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Дата публикации
Просмотры
117
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