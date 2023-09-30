Тринчер пожаловалась, что неизвестные попытались сорвать премьеру ее клипа: "Кто-то пытается насолить"

Певица Анна Тринчер пожаловалась на то, что неизвестные пытаются сорвать премьеру ее клипа в Сети.

29 сентября исполнительница представила поклонникам свою новую песню "Очі" вместе с зажигательным клипом к ней. Однако уже через некоторое время на канале Тринчер внезапно начали собираться отрицательные отметки. Их становилось настолько много, что команда певицы сразу заподозрила, что кто совершил кибератаку на канал.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Еще вчера я со своей командой заметила какой-то безумный прирос дизлайков, совершенно без причины, в какой-то один момент. Есть вероятность, что-то кто-то крутит мне дизлайки, чтобы моя премьера не пошла. Потому что это влияет на просмотры, алгоритмы и рекомендации", – пожаловалась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

По словам певицы, ей очень досадно, что неизвестные таким нечестным способом пытаются насолить ей. Впрочем, несмотря на это, Анна ободряет себя тем, что это значит, что она находится на верном творческом пути.

"Вы не представляете, как это не приятно, когда столько часов работы, столько усилий. Съемки клипа были действительно тяжелые — там был нагар на сцене с огнем, трудно было дышать. Очень тяжелые танцы. Думаю, что вы видите этот результат. Много денег И когда ты сталкиваешься с такими препятствиями, на которые не можешь повлиять, это очень огорчаешь. Но многие подписчики написали, что значит я на верном пути. И это действительно знак для меня", — сказала Тринчер.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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