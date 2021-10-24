Тринчер рассказала, как на пятый день съехалась с 33-летним бойфрендом-абьюзером: "Мне было 18"

Избранник морально давил на певицу.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер поделилась о своих предыдущих абьюзивных отношениях.

Так, знаменитость ранее рассказывала, что жила с бойфрендом и каждый день плакала. Теперь звезда поделилась, что это происходило, когда ей было 18 лет. Избранником Ани был мужчина на 15 лет старше. Об этом говорится в интервью Маше Виноградовой.

"Честно, я не знаю, как это комментировать. У меня сейчас слезы. Во-первых, мы люди вообще разных миров. Я не знаю, что произошло в моей детской неокрепшей психике, но я на пятый день приехала к нему жить. Единственное, что я помню и я до сих пор лечу и сама с собой проговариваю эти моменты, что я стала терпилой. Вот мне что-то не нравилось, а я не могла это выразить человеку. Это было как страшный сон. Я постоянно ходила и думала: "Бл**ь, как меня это за**ало, как меня бесит, как я ненавижу", — поделилась певица.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Артистка отметила, что избранник ее не бил, но морально издевался. Отношения длились недолго, но после них Аня полгода боялась мужчин и держала их на дистанции. Звезда дала себе время морально окрепнуть и начать отношения именно тогда, когда будет готова.

"Я не хочу раскрывать подробностей этих отношений, они вызывают у меня неприятные ассоциации. Сейчас такого со мной не случится. Я настолько прошила себя морально за этот год. Это был замечательный опыт для меня и я очень благодарна, что он был в моей жизни. Потому что, если бы не он — я бы была такой же наивной дурой, какой я была", — добавила она.

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

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