Тринчер рассказала о сложностях во время съемок клипа "Який ти козак" с Позитивом: "Сняли за одну ночь"

Артистка поделилась эксклюзивными подробностями.
Певица Анна Тринчер рассказала, с каким трудом пришлось столкнуться во время съемок клипа на их с Позитивом песню "Який ти козак".
Исполнительница поделилась с сайтом ТСН.ua эксклюзивными подробностями о новой видеоработе.
Оказалось, что зажигательный клип команда сняла всего за одну ночь, а сложную хореографию Тринчер должна была показать с болью в ноге, травмированной накануне во время концерта.
"Съемки были очень сложные. Мы отсняли клип в очень холодном павильоне всего за одну ночь. Да еще с моей полусломанной ногой на каблуках и с танцами", — рассказала Анна.
Как поделилась певица, этим клипом они с позитивом хотели поднять настроение украинцам перед новогодними праздниками.
"Это получилось феерично, очень ярко и просто танцевально. Мы решили поднять настроение всем перед новогодними праздниками. Чтобы в кругу семьи, дома, все танцевали вместе с нами", — сказала Тринчер.
Напомним, что премьера песни "Який ти козак" Анны Тринчер и Позитива состоялась 14 октября ко Дню украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.
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