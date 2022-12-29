Тринчер рассказала о сложностях во время съемок клипа "Який ти козак" с Позитивом: "Сняли за одну ночь"

Певица Анна Тринчер рассказала, с каким трудом пришлось столкнуться во время съемок клипа на их с Позитивом песню "Який ти козак".

Исполнительница поделилась с сайтом ТСН.ua эксклюзивными подробностями о новой видеоработе.

Оказалось, что зажигательный клип команда сняла всего за одну ночь, а сложную хореографию Тринчер должна была показать с болью в ноге, травмированной накануне во время концерта.

"Съемки были очень сложные. Мы отсняли клип в очень холодном павильоне всего за одну ночь. Да еще с моей полусломанной ногой на каблуках и с танцами", — рассказала Анна.

Кадр из клипа "Какая ты казачка"

Как поделилась певица, этим клипом они с позитивом хотели поднять настроение украинцам перед новогодними праздниками.

"Это получилось феерично, очень ярко и просто танцевально. Мы решили поднять настроение всем перед новогодними праздниками. Чтобы в кругу семьи, дома, все танцевали вместе с нами", — сказала Тринчер.

Напомним, что премьера песни "Який ти козак" Анны Тринчер и Позитива состоялась 14 октября ко Дню украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.

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