Тринчер в бикини восхитила соблазнительными танцами на Бали и раскрыла, как в отношениях с ложью боролась

Украинская певица Анна Тринчер очаровала фанов новой чувственной песней "Вином текла", премьера которой состоялась 30 января.

Прощание с болью, освобождение от прошлого и переход к новым началам – именно эти темы пронизывают новую песню Анны Тринчер. Это не просто музыка, а глубокая эмоциональная трансформация, отражающая ее путь из-за трудностей и внутренней борьбы. Именно в этот момент, когда появляется чувство легкости и свободы, Анна делится с нами своим глубоким опытом.

По случаю премьеры песни и клипа певица эксклюзивно для ТСН.ua рассказала, как эти трансформации повлияли на ее личную жизнь и творчество. В частности, как песня "Вином текла" стала отражением важности принятия себя и покидания в прошлом всего того, что больше не имеет силы в жизни. Кроме того, звезда раскрыла секреты съемок клипа и поделилась эксклюзивными фото.

Анна Тринчер в клипе на песню "Вином текла" / Фото: Пресс-служба Анны Тринчер

Анна, ваша новая песня "Вином текла" посвящена чувствам, прощанию с болью и раскрывает чувство свободы. Вы не раз говорили, что за период брака прошли немало сложных испытаний. Можно ли считать эту песню результатом ваших трансформаций? Удалось ли отпустить боль из прошлого?

Эта песня действительно является отражением моего внутреннего пути, в частности, не только во время брака. Она о трансформациях, которые произошли во мне во время переживания сложного периода. Этот процесс для меня начался с признания правды – перед собой, перед своими эмоциями и опытом. Понять, что нет правильного или неправильного способа чувствовать, и позволить себе пройти через каждый этап: гнев, отчаяние, печаль и, наконец, покой.

Ключевым для меня стало принятие. Принятие того, что боль – это часть моего прошлого, но она не определяет мое будущее. Именно эта идея и послужила основой песни. Отпустить прошлое помогло переосмысление того, как я смотрю на мир, людей и себя. Это не значит, что ты забываешь, но прекращаешь тянуть это бремя с собой. В песне ощущения свободы и легкости символизируют именно это – изменение, которое явилось результатом внутренней работы.

Также в строках песни встречается упоминание о "лжи". Встречалась ли она во время прежних отношений или в браке? Если да, то в чем проявлялась: может быть, вам изменяли?

В песне слово "ложь" – это не только об отношениях с другим человеком, но и о лжи перед собой, когда не признаем собственных чувств или держимся за то, что больше не делает нас счастливыми. Для меня важно было передать, как мы сами порой скрываемся от давно назревшей правды. Лично я сталкивалась с разными проявлениями этого, но сосредотачиваюсь сейчас на собственных выводах и дальнейшем движении вперед.

Анна Тринчер в клипе на песню "Вином текла" / Фото: Пресс-служба Анны Тринчер

Ваш клип снят на побережье. Это было во время отдыха на Бали, так ли это? Насколько дорого украинским артистам сейчас снимать клипы, особенно за пределами Украины?

Да, клип действительно снимался на Бали, и хотя это было во время моего отпуска, я как артист всегда нахожу способ объединить отдых с творчеством. Для меня это естественно – вдохновляться местом и тут же реализовывать возникающие идеи.

Снимать за границей всегда вызов, особенно если учесть все детали: от логистики и поиска команды до выбора идеальных локаций, подходящих для концепции клипа. Стоимость таких проектов может варьироваться в зависимости от масштаба замысла.

Анна Тринчер в клипе на песню "Вином текла" / Фото: Пресс-служба Анны Тринчер

Анна, наконец, хочется спросить у вас совет для девушек, которым разбили сердце и они оказались в сложном периоде. Что им может помочь отпустить прошлое и наконец "смыть с себя боль"?

Прежде позвольте себе прожить эту боль, ведь подавляя эмоции, вы только продолжаете их влияние на себя. Дайте себе время и пространство плакать, злиться, скучать – это нормально, это часть исцеления. Но важно не застрять в этом состоянии надолго.

Следующий шаг – обратить внимание на себя. Направьте свою энергию на саморазвитие: попробуйте то, о чем давно мечтали, займитесь творчеством, спортом, медитацией или путешествиями. Важно найти то, что доставляет вам радость и наполняет жизнью.

Анна Тринчер в клипе на песню "Вином текла" / Фото: Пресс-служба Анны Тринчер

Еще один важный совет – окружите себя людьми, которые поддерживают и вдохновляют. Разговаривайте с близкими, друзьями или даже обратитесь к психологу – это не слабость, а забота о себе.

И, самое главное, помните, что ни один сложный период не длится вечно. Дайте себе время, но держите в фокусе мысль, что счастье впереди. Вы заслуживаете любви и гармонии, и они обязательно придут, когда вы будете к этому готовы. Ваша боль может стать началом чего-то нового – более сильной, лучшей версии вас самих.

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