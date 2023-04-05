Тринчер вспомнила неприятную просьбу Славы Каминской: "Не ожидала от нее такого"

Украинская певица Анна Тринчер прокомментировала скандал с экс-солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской.

В частности, по словам исполнительницы, ее очень обидело, когда коллега по сцене высмеяла их с Позитивом песню "Який ти козак". Анну слова Славы зацепили, ведь она не ожидала такого услышать.

"Мы со Славой пересекались неоднократно. У нас были очень классные отношения. Не то чтобы мы были подругами, но мы были классными коллегами друг другу. Эта штука меня задела, потому что я не ожидала от нее такого", — рассказала артистка в интервью "Зірковому".

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

И больше Тринчер удивило поведение Каминской после скандала. Певица писала Анне в личные сообщения, чтобы та поддержала ее новую песню. Блогерша была неприятно удивлена и даже не знала, что ответить коллеге, которая сначала критикует ее творчество, а потом ведет себя, будто ничего не произошло.

"Она кинула мне после этого свою просьбу распространить ее песню. Для меня это было очень странно. Она так сказала: "Это была шутка. Давай все забудем. Вот моя новая песня. Поддержи меня". Я не смогла найти ответ на этот вопрос и как-то описать свои эмоции, поэтому ничего не ответила. Это было не чуть-чуть, а ничего себе так странно", — поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, недоразумения между Анной Тринчер и Славой Каминской возникли осенью прошлого года, после выхода песни "Який ти козак" в дуэте с Позитивом. Исполнительница раскритиковала композицию коллег и назвала это "кринжем". Позитив ранее ответил Славе на ее критику.

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