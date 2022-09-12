Тринчер, Wellboy, MOЗGI: звезды поработали проводниками, чтобы помочь ВСУ

Украинские звезды присоединились к благотворительной инициативе, чтобы отвлечь детей от войны и помочь украинским защитникам.

Украинские звезды на один день стали проводниками детской железной дороги Киева.

Как говорится в сюжете ТСН, Анна Тринчер, Антон Вельбой и участники группы MOЗGI сменили свою профессию. В общем, знаменитости работали проводниками детской железной дороги.

Такая инициатива артистов поможет отвлечь детей от печальных реалий войны. Но не только это. Музыканты помогут собрать деньги для помощи украинским защитникам, ведь все средства с продажи билетов пойдут на ВСУ.

Звезды украинского шоубиза развлекли малышей в детской железной дороге

"Я не работал никогда, но я фанател от Сердючки с ее монологами проводницы, поэтому мечты сбываются. С такими пассажирами можно доехать хоть в Крым", — поделился Wellboy.

За полчаса стандартного маршрута детского поезда в вагоне артисты устроили настоящую дискотеку — пели, танцевали и параллельно снимают клип к песне "Амбасадор Дитинства". В общем, и артисты сделали доброе дело, и дети остались в восторге.

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