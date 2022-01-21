Тринчер залезла в ванную с огромным питоном, а ее жених напился воды из унитаза

Тринчер залезла в ванную с огромным питоном, а ее жених напился воды из унитаза

Влюбленные придумали друг для друга странный челлендж.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер вместе с женихом Александром Волошиным не перестают удивлять своих поклонников поступками.

На этот раз неугомонная парочка придумала себе челлендж и дает друг другу странные задачи. По условиям "соревнований" влюбленные при придумывании задач друг для друга должны были забыть о том, что они будущие муж и жена, и быть суровыми и даже жесткими.

Об одном из таких Тринчер рассказала в своей странице в Instagram. Первой задачей для Анны стало принять ванну… с двухметровыми питонами. При том, что певица боится змей.

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

Своими переживаниями и самим процессом исполнения Тринчер поделилась в сторис, добавив лаконичный, но красноречивый комментарий: "Просто пережить это как страшный сон!". И знаменитость с этой задачей справилась.

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

В свою очередь, Александр Волошин выпил воды прямо из унитаза. А Тринчер дала ему задачу поджечь себя.

instagram.com/voloshyn_xx

instagram.com/voloshyn_xx

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