Тринчер залезла в ванную с огромным питоном, а ее жених напился воды из унитаза

Влюбленные придумали друг для друга странный челлендж.
Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер вместе с женихом Александром Волошиным не перестают удивлять своих поклонников поступками.
На этот раз неугомонная парочка придумала себе челлендж и дает друг другу странные задачи. По условиям "соревнований" влюбленные при придумывании задач друг для друга должны были забыть о том, что они будущие муж и жена, и быть суровыми и даже жесткими.
Об одном из таких Тринчер рассказала в своей странице в Instagram. Первой задачей для Анны стало принять ванну… с двухметровыми питонами. При том, что певица боится змей.
Своими переживаниями и самим процессом исполнения Тринчер поделилась в сторис, добавив лаконичный, но красноречивый комментарий: "Просто пережить это как страшный сон!". И знаменитость с этой задачей справилась.
В свою очередь, Александр Волошин выпил воды прямо из унитаза. А Тринчер дала ему задачу поджечь себя.
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