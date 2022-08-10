Трогательное поздравление от дочери и патриотический торт: как Александр Пономарев 49-летие праздновал

В прошлый вторник Александру Пономареву исполнилось 49 лет.

По этому случаю в сторис своей страницы в Instagram исполнитель показал, кто его поздравил. Поздравительные посты в фотоблоге оставили певицы Ирина Билык, Оля Цыбульская, актер Арам Арзуманян, ученики Пономарева и многие другие.

Александра Пономарева поздравили друзья патриотическим тортом / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Впрочем, самым трогательным поздравлением для Пономарева стал пост его дочери, 28-летней Зои. В сторис своего Instagram девушка отметила, что Пономарев — "главный мужчина в ее жизни":

"Сегодня день рождения у самого главного мужчины в моей жизни. Папа, я тебя люблю безгранично! Горжусь тобой и тем, что я твоя дочь! Ты у меня самый лучший", — адресовала теплые слова отцу Зоя.

Александр Пономарев с дочерью Зоей / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Отметим, что Зоя – приемная дочь Александра Пономарева. Она первенец эксд-супруги Пономарева, продюсера Алены Мозговой. Зоя появилась на свет в 1994 году. С биологическим отцом Зои Алена Мозговая не была расписана и разошлась еще до ее рождения.

Александр Пономарев с дочерью Зоей и с легендарным тестем Николаем Мозговым / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

У Алены Мозговой есть еще две дочери – Евгению продюсер родила в 1999-м от бывшего гражданского мужа, певца Александра Пономарева. А в 2015-м Мозговая подарила своему мужу Дэвиду Аксельроду дочь Соломию.

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