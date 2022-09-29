Трогательные истории участников и кто из них служит в ВСУ: каким будет новый выпуск "Голосу країни-12"

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится возвращение самого масштабного музыкального проекта "Голос країни-12", трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам.

Этой осенью проект будет на телеканале ТЕТ, пока 1+1 транслирует Национальный марафон "Єдині новини". В первом выпуске зрителей ожидает дайджест, в котором вспомнят, какими были пять эпизодов "Слепых прослушиваний". Участники "Голосу країни" лично расскажут, как их жизнь изменилась после 24 февраля.

12 сезон "Голосу країни" на этапе "Слепых прослушиваний" открывал 26-летний Андрей Бичасный из Херсона, попавший в команду DOROFEEVA. В настоящее время родной город участника находится во временной оккупации. Андрей говорит, что его семья сейчас там.

Андрей Бичасный / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Все мои ближайшие родные, родители, вся семья — они находятся под оккупацией в Херсоне. Многие мои друзья остались в городе и сейчас страдают от "тихого террора". Но все мы держимся, верим в нашу страну и очень надеемся, что скоро мой родной город Херсон будет свободным и там снова развеется украинский флаг", — прокомментировал Андрей.

Зрители вспомнят и выступление "киборга", защитника Донецкого аэропорта – Ярослава Гавянца из Тернопольской области. На этапе "Слепых прослушиваний" Ярослав попал в команду Оли Поляковой. О сцене участник мечтал с самого детства, однако участие в АТО изменило его жизнь. На сцене "Голосу країни" он сказал: "Я хочу почувствовать, кем бы я мог быть, если бы не война". Тогда Ярослав не знал, что война станет полномасштабной и заставит его вернуться на фронт для защиты Родины.

Ярослав Гавянец / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"С 24 февраля я нахожусь на службе в рядах Вооруженных сил Украины. Спасибо всем за то, что вы делаете каждый на своем фронте. Вы просто невероятны, уверен, что мы скоро победим. И все будет Украина. Я рад, что "Голос країни"возвращается на экраны", — отметил Гавянец.

Снова увидят на экранах телезрители и Александра Свириденко, солиста военного оркестра при Министерстве обороны Украины. На этапе "Слепых прослушиваний" артист спел вместе со своим коллективом песню "О, мамо" группы "Сальто назад" и попал в команду DOROFEEVA.

Александр Свириденко / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Общение с Сашей — это что-то особенное для меня, как для тренера. Когда началась война, он был одним из первых, кто написал и спросил, как у меня дела. Он очень волновался за меня. Сейчас Александр на фронте, но мы постоянно на связи. Это невероятный человек, он очень талантлив и искренний. Я очень им горжусь", — отметила Дорофеева.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель. Зрители, когда будут смотреть выпуски, смогут помочь защитникам бороться с врагом. "Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может присоединится к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите премьеру "Голосу країни-12" 2 октября в 21.00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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