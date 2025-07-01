Трогательный вечер Лины Костенко: слезы дочери, признание Ступки и Суханов на коленях

Творческий вечер Лины Костенко

Реклама

Какое стихотворение подарила Лина Костенко Остапу Ступке , перед кем Алексей Суханов преклонил колени, и почему Алексей Гнатковский решил прочитать женский монолог Маруси Чурай, узнаете из репортажа ТСН.ua.

Почти три месяца прошло с юбилея Лины Васильевны Костенко. И вот наконец в Киеве состоялось невероятное мероприятие, посвященное легенде нашего времени. Напомним, 19 марта известной поэтессе исполнилось 95 лет.

Поэтический вечер в честь Лины Костенко собрал полный зал столичного МЦКИ, а на сцене выступили одни из самых талантливых деятелей современности, среди которых народные артисты, известные телеведущие и даже рекордсменка Украины.

Реклама

В этом году Лине Костенко исполнилось 95 лет

Под сопровождение оркестра НАОНИ и пианистки Юлии Божик зрители могли насладиться поэзией Лины Костенко в исполнении известных деятелей культуры и искусства.

Творческий вечер Лины Костенко в Киеве

"Сейчас мама заканчивает новую книгу стихов. И я чувствую, что это будет сборник глубокой благодарности. Ее слова – почти как молитва:

"За тих, хто в горі, і за тих, хто в морі

Хто не злякався в ці часи суворі

Реклама

Хто бій прийняв, хто впав на полі бою

Хто Україну затулив собою

Не забуваймо жодного з імен

Хай буде їхній рід благословен".

Реклама

Едва сдерживая слезы прочла Оксана Ежи-Яновна со сцены МЦКМ, открывая торжественный вечер. Также госпожа Пахлевская отметила, что каждый зритель, купивший билет на этот концерт, присоединился к сбору помощи ВСУ, а организаторы концерта уже направили 400 тысяч гривен на нужды военных.

Сразу после вступительной части на сцену вышла 10-летняя Кира Касынец. Девочка известна тем, что установила рекорд Украины за самую длинную скороговорку в мире – почти за 6 минут и 23 секунды она успела произнести 1035 слов. Но в этом концерте эта скорость ей не понадобилась – наоборот, юная Кира очень вдумчиво, с уместными акцентами процитировала три стихп Лины Костенко. Один из которых, пожалуй, самый популярный среди молодого поколения, называется "Крила".

Творческий вечер Лины Костенко в Киеве - Кира Касинец на сцене

Следующим в концерте выступил известный телеведущий, журналист Алексей Суханов, перед декламацией выбранных им пяти стихов обратился к зрителям с необычной просьбой. А именно он попросил не аплодировать ему между поэзиями, чтобы "попробовать погрузиться в эти коды и смыслы, которые вкладывает в свои строки Лина Васильевна". В конце своего выступления Алексей немного нарушил тайминг вечера, спустившись в зрительный зал, чтобы подарить большой букет цветов дочери Лины Костенко. Во время этого Суханов встал перед ней на колени, поцеловав руку.

Творческий вечер Лины Костенко в Киеве – Алексей Суханов на сцене

Также в вечере приняли участие эксминистр культуры, актер Евгений Нищук, только что вернувшийся с труппой родного театра им. Франко после успешных благотворительных выступлений в США и Канаде. И представитель самой известной актерской династии в Украине – Остап Ступка. Актер вспомнил интересную встречу с Линой Костенко, которая произошла более 20 лет назад. Оказывается, Ступка был участником ее творческого вечера в Черновцах, а именно, когда объявлял выход Лины Васильевны на сцену. В то время как его известный отец Богдан Ступка принимал непосредственное участие в мероприятии и читал поэзию со сцены.

Реклама

"11 марта 1994 года. Поезд Черновцы-Киев. В купе одного из вагонов находится Лина Васильевна и, собственно, я. Представьте себе, никаких телефонов, а есть только диалог, точнее монолог. Я молодой-зеленый сидел и полночи слушал Лину Васильевну о жизни, о творчестве, о Чернобыле. Это было долго и незабываемо. И вот на клочке бумаги, который я до сих пор сохранил, Лина Васильевна написала стихотворение и подарила мне", – сказал Остап Ступка и прочитал поэзию, которая называется "Вівтар, трибуна і шинквас…".

Дата публикации 17:52, 01.07.25 Количество просмотров 14 Как прошел творческий вечер Лины Костенко в Киеве: кадры с Кукуюком, Гнатковским, Ступкой, Сухановым

Весь концерт сопровождался видеорядом на большом экране, где демонстрировались фотографии Лины Костенко, строки ее стихов, а также фото, где изображены обычные украинцы во время полномасштабного вторжения.

Кстати, теме войны было полностью посвящено выступление известного актера, волонтера Михаила Кукуюка . Именно он прочел новую поэзию, созданную Линой Васильевной за последние три года. Под обстрелами и между воздушными тревогами она написала цикл стихотворений о Великой войне. Названия говорят сами за себя – "Підкрадається лихо нечутними кроками", "Ця ніч була загрозлива і темна", "У нас вже підриваються на мінах".

Творческий вечер Лины Костенко в Киеве – на сцене Михаил Кукуюк

Слегка неожиданно, но не менее приятно было услышать отрывки из поэмы "Маруся Чурай" в исполнении народного артиста Украины Алексея Гнатковского . "Парадокс в том, что эта поэма написана от имени женщины, а будет читать ее мужчина. Потому что для меня Маруся Чурай – это голос современного украинского деятеля в контексте национально-освободительной борьбы. Это тот голос, который не дает заснуть, забыться, потеряться в истории", – сказал актер со сцены.

Реклама

Дополнительную интимность вечера создавали свечи на авансцене и музыкальное сопровождение нежного фортепиано. Но, конечно, ярчайшее оформление невероятным стихам Лины Костенко добавляли музыканты Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

В концерте приняла участие известный врач и исполнительница песен на слова Лины Костенко Ольга Богомолец. Она спела романсы – "Пробачте, осінь, я вас не впущу" і "Хочеться чуда і трішки вина", чем вызвала весь спектр эмоций зрителей в зале.

Ольга Богомолец и Алексей Суханов за кулисами творческого вечера Лины Костенко / © instagram.com/suhanov.official

Также в концерте выступили Тамара Яценко, Сергей Калантай, Лариса Руснак, Анатолий Гнатюк, Раиса Недашковская, Андрей Исаенко и многие другие.

На поэтическом вечере, который длился более двух с половиной часов, прозвучало полсотни стихов и фрагментов из произведений Лины Костенко. Их она создала в течение 80 лет поэтической деятельности и продолжает создавать по сей день. Эта поэзия стала частью каждого украинца и, несомненно, является символом украинской идентичности.

Реклама

Творческий вечер Лины Костенко в Киеве

Завершилось уникальное мероприятие легендарной композицией "Ой у лузі червона калина" и видеообращением самой Лины Костенко, которое было записано накануне и продемонстрировано на большом экране МЦКМ.

"Кто за что борется, а мы за независимость – и потому нам так тяжело. Но надо выдержать и победить. Я не знаю, насколько это вдохновляет… Но знаю, мы выдержим", – сказала легендарная Лина Васильевна.

Напомним, в марте в честь своего 95-летия Лина Костенко зачитала новую поэзию и довела до мурашек.