Тронутая вдова Скрябина поблагодарила участнику "Танцев" KADNAY за почтение памяти ее мужа

Легендарный Кузьма "появился" на паркете.

Участник "Танцев со звездами" и певец Дмитрий Каднай ошеломил своим сегодняшним выступлением.

Вечер седьмого прямого эфира посвященный украинским звездам. Как признался артист, его крупнейшим кумиром является покойный Кузьма Скрябин. Поэтому он решил посвятить свой номер ему. Артист танцевал под песню "Спи собі сама".

К слову, на паркете "появился" легендарный Кузьма, которого оживили с помощью современных технологий.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

На шоу пришла поддержать Дмитрия жена покойного артиста — Светлана. Она поблагодарила Кадная за, то что он почтил память ее мужа. Светлана сказала Дмитрию такие слова поддержки, которые бы сказал сам Кузьма: "Чувак, ти крутий!"

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

Выступление артистка растрогал не только зрителей, но и судей. Они оценили его танец в 36 баллов.

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