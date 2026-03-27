Церемония "Оскара" впервые за почти 30 лет сменит локацию: где теперь будут вручать награды

Статуэтки "Оскара" / © Getty Images

Торжественная церемония вручения кинопремий "Оскар" впервые за почти 30 лет сменит локацию.

Мероприятие с 2002 года традиционно проходило в театре Долби, что в Лос-Анджелесе. Исключением стал лишь 2021 год, когда из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пришлось провести церемонию в другом месте.

Однако с 2029 года это изменится. "Оскар" будут проводить в театре Пикок, который тоже расположен в Лос-Анджелесе. Американская академия киноискусств уже и подписала соответствующее соглашение. "Оскар" будет проходить в театре Пикок до 2039 года включительно, пишет Variety.

Что интересно, с 2029 года произойдут и другие кардинальные изменения, касающиеся торжественной кинопремии. В частности, "Оскар" будут транслировать на YouTube, хотя до этого показ проходил на канале ABC. Организаторы объяснили эти изменения тем, что благодаря этому кинопремию сможет посмотреть большее количество людей.

Напомним, в этом году "Оскар" состоялся 15 марта в театре Долби. Редакция сайта ТСН.ua тщательно следила за ходом событий на кинопремии. Предлагаем узнать, чем удивлял "Оскар-2026". Например, в одной категории было сразу два победителя, а голливудский актер Шон Пенн вообще отказался забирать свою награду.