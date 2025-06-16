Цибульская на фоне скандала вокруг Сердючки сделала эмоциональное заявление: "У каждого есть выбор"

Верка Сердючка и Оля Цибульская

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Украинская певица Оля Цибульская на фоне языкового скандала, который разгорелся вокруг концерта Андрея Данилко в образе Верки Сердючки, сделала эмоциональное заявление.

13 июня шоумен отыграл концерт в Киеве. Однако выступление не прошло без скандалов, ведь на сцене Данилко исполнил несколько старых русскоязычных хитов. Конечно же, это вызвало волну возмущения. К обсуждению присоединилась и Оля Цибульская.

Исполнительница убеждена, что в Украине уже настало время кардинальных изменений. В частности, артист на сцене - это уже не только шоу, но и месседж, который он несет. По словам Цибульской, русский язык на украинской сцене недопустим, и каждый певец делает свой выбор.

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"В момент, когда страна теряет детей, язык, дома, артист на сцене - это уже не просто шоу. Это - месседж, это - тон, это - направление. Я верю в Верку. Но не верю, что русский язык на украинской сцене сейчас - это просто привычка. У каждого артиста есть выбор. Мы сегодня не играем в "пофиг". Мы формируем культуру, которой будут гордиться те, кто выжил. И даже космическая народная любовь к легенде - не оправдывает русский язык. Потому что сейчас - не время "как было раньше". Сейчас - время "как будет теперь", - высказалась исполнительница.

Пост Оли Цибульской / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская также обратилась к Андрею Данилко. Артистка отметила, что все любимые хиты можно перевести на украинский язык, а она же готова в этом помочь: "Я готова сесть рядом и помочь сделать лучший перевод любимых хитов".

Скандал вокруг концерта Верки Сердючки - что известно

13 июня шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки отыграл концерт в Киеве. Однако некоторых возмутило то, что со сцены прозвучало несколько старых русскоязычных хитов артистки, мол, после начала полномасштабного вторжения России это просто недопустимо.

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К скандалу присоединился языковой омбудсмен Тарас Кремень, который убежден, что Андрей Данилко нарушил закон. Он обратился в полицию с просьбой принять необходимые меры. В команде Верки Сердючки уже тоже отреагировали на скандал и объяснили позицию относительно русскоязычных хитов.