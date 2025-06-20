Цибульская после переезда в дом призналась, почему спит отдельно от мужа: "Засыпаю с сыном"

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась откровенными деталями своего семейного быта.

Артистка рассказала, что они с мужем Сергеем привыкли спать в разных комнатах после того, как переехали в дом с сыном Нестором. Оля честно назвала причину такого решения. Она отметила, что это не только стремление к личному пространству, но и забота о сыне во время ночных воздушных тревог.

"Да. Спим в разных комнатах. Я сплю с Нестором из-за тревог. Был случай, когда прогудела сирена и я летела на этаж к Нестору, чтобы спускать его на первый этаж и упала — травмировала ногу, спину. Было все синее. Поэтому я решила, что засыпаю рядом с сыном. И в момент, когда тревога, я быстрее могу среагировать. Мне важно быть рядом", — рассказала артистка в интервью Мирославе Мандзюк.

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Оля Цибульская с семьей / © instagram.com/cybulskaya

В то же время артистка не дала поводов бить тревогу относительно возможного распада брака. Наоборот исполнительница добавила, что это усиливает их с мужем чувства и теперь они ходят на так называемые свидания друг к другу.

"Муж приглашает меня. Классно влияет на отношения. Во-первых, я храплю, а он не должен этого знать. Во-вторых, это реально прикольно, когда есть пространство и вы можете где-то видеться. И мне нравится, мне надо часто побыть одной. Поэтому на свидание сходили, а храпеть — в разные комнаты", — пояснила звезда.

Напомним, недавно Оля Цибульская показала новые редкие совместные фото с мужем и сыном. Кроме того, певица раскрыла главную для нее истину любви.