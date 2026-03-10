Цибульская удивила, что произошло с квартирой родителей в Ирпене через четыре года после сокрушительного обстрела

Оля Цибульская и квартира ее родителей в Ирпене / © instagram.com/cybulskaya

Украинская ведущая и певица Оля Цибульская поделилась подробностями о восстановлении квартиры своих родителей в Ирпене, которую оккупанты разрушили в 2022 году.

По словам исполнительницы, жилье за четыре года так и не удалось восстановить. Оля в интервью "Люкс ФМ" отметила, что отчаянно боролась у государства возможность привести в порядок состояние родительской квартиры. Впрочем, певица говорит, что эти попытки оказываются не такими и простыми из-за бюрократии.

«Ее развалили (оккупанты — прим. ред.). Она там так сложилась с разных сторон. Родители тогда подали все документы на восстановление, но застройщик не подал заявление на то, что дом поврежден. И поэтому там эти внутренние процессы, кумовья кумовьев, братья братьев, ничего не меняется пока в этом бюрократическом сегменте. Хотя подавались все документы, и в „Дію“ все заявления, и вызывались архитекторы, которые осматривали это жилье, и писали какие-то документы. Оно фактически никуда не сдвинулось. Но я верю, что рано или поздно все станет на места», — поделилась Цибульская.

Квартира родителей Оли Цибульской в Ирпене / © instagram.com/cybulskaya

Артистка также подчеркнула, что проблема разрушенного жилья касается тысяч украинских семей. По ее словам, во время гастролей она часто встречает людей, которые потеряли дома, поэтому отмечает, что «было бы очень хорошо, чтобы государство было к этому готово».

Отметим, в начале полномасштабной войны родители певицы находились в своей квартире в Ирпене. По словам Цибульской, тогда она несколько дней не знала, живы ли ее родные, ведь в городе не было света, воды и связи. К счастью, семье удалось выбраться из оккупации невредимыми. Однако их жилье подверглось серьезным разрушениям в результате вражеского террора.

