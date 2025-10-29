Цибульская жестко высказалась об известном украинском певце: "Он хамло"

Оля Цибульская и Parfeniuk

Реклама

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская откровенно рассказала, с каким артистом никогда бы не спела дуэт.

В новом видео исполнительнице предложили выбрать между Иво Бобулом, Святославом Вакарчуком и Ильей Парфенюком, известным как Parfeniuk. Без всяких колебаний Оля назвала последнего. Певица

Звезда на Люкс ФМ объяснила, что ее разочаровало поведение музыканта во время одного из эфиров, где она работает ведущей и добавила, что не терпит неуважения и не видит смысла в творческом сотрудничестве с теми, кто не умеет вести себя профессионально.

Реклама

"Парфенюк. Он хамло был у нас на эфире", — сухо отметила знаменитость.

Парфенюк / © instagram.com/parfeniuk_13

Напомним, недавно Оля Цибульская наконец расставила все точки над "і" относительно своих отношений с Дзидзьо. Артистка призналась, что между ними нет ни романа, ни родственных связей, однако она очень ценит их дружбу и творческий тандем, который длится уже много лет.