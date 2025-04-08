Цимбалару призналась, пыталась ли возобновить отношения с экс-мужем Баклановым после развода

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Украинская актриса Анастасия Цимбалару, которая объявила о паузе в карьере, призналась, пытались ли они с бывшим мужем, звездой сериала “Поймать Кайдаша” Григорием Баклановым, возобновить отношения после развода.

Пара разорвала брак год назад. Тем не менее, они часто видятся, проводят время вместе, работают и появляются у друг друга в фотоблогах. Фанаты даже начали подозревать, не вместе ли они снова.

Анастасия Цимбалару на проекте “33 вопроса” уверяет, что между ними с Григорием Баклановым отличные отношения. Они дружат, общаются. После развода паре удалось сохранить теплые отношения и не держать обид друг на друга.

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«Все супер (с бывшим мужем — прим. ред.), все прекрасно! Мы дружим, мы общаемся, у нас все классно. Мы просто двое взрослых людей, которые умеют разговаривать, принимают взрослые решения, которые слышать друг друга, отпустили обиды, уважают и все”, — поделилась актриса.

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

А вот на вопрос — пытались ли они восстановить отношения — Цимбалару давать конкретного ответа не стала. Артистка пожелала не разговаривать на тему личной жизни.

“Давай не будем говорить о прежних отношениях. Уже год елозят эту тему и никак не оставят нас в покое. У нас все прекрасно!” — ответила артистка.

Напомним, Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов объявили о разводе год назад. А вот причину такого решения они раскрывать не стали. Тем не менее, после развода Цымбалару уже пыталась закрутить новый роман, однако разошлась с бойфрендом.