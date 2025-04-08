Цымбалару рассекретила свои расходы во время войны и что ей приносит наибольший доход

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

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Украинская актриса Анастасия Цымбалару, которая недавно комментировала воссоединение с бывшим мужем, высказалась о своих заработках.

По словам звезды, во время войны она имеет два источника дохода — актерство и блогерство. Правда, работа в телепроектах приносит ей больше денег. В интервью проекту "33 запитання" Анастасия также рассекретила, что на самом деле не тратит чрезмерную сумму средств на себя. Ей достаточно тысячи долларов в месяц. Но в то же время из своего заработка Цымбалару выделяет средства на зарплату команде. Артистка делится, что уменьшило ее ежемесячный бюджет наличие собственной недвижимости.

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Могу прожить на тысячу долларов, но у меня есть команда, за которую я несу ответственность. Поэтому я ежемесячно плачу зарплату. Актерство приносит больше средств. Когда началась полномасштабная война, у меня была финансовая подушка. Но где-то за полгода ее не стало. Мы пошли в волонтерство. И, как оказалось, волонтерство — это не только собирать донаты и что-то организовывать, но это еще и вкладывать свои деньги. Поэтому они быстро кончились. Дальше я начала развивать свой Instagram. Я заводила будильник на шесть утра, вставала каждый день, снимала и монтировала. Пыталась это дело как-то развивать, понимая, что это может приносить доход. Потом начались съемки", — поделилась актриса.

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Напомним, что недавно Анастасия Цымбалару объявила о паузе в карьере и назвала причину такого решения.