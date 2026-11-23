Анастасия Цимбалару, Тарас Цымбалюк, Владимир Дантес

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Актриса Анастасия Цымбалару прокомментировала слухи о романах с Тарасом Цымбалюком и Владимиром Дантесом , а также рассекретила стоимость самой дорогой сумки в своем гардеробе.

Личная жизнь Анастасии после развода остается предметом активных обсуждений. С тех пор актрисе регулярно приписывают новые романы. Среди вероятных избранников звезды оказывались ее коллеги и известные артисты. Сама Цымбалару не спешит раскрывать подробности личной жизни. Однако в этот раз она решила расставить точки над "i". Об этом актриса рассказала проекту «Ближче до зірок».

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Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

В частности, Анастасия опровергла предположение о романе с Тарасом Цымбалюком. Слухи возникли после появления общих кадров актеров со съемочной площадки фильма «Коли ти розлучишся?», где их персонажи имеют романтическую историю.

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«Это было накануне нашей премьеры фильма "Коли ти розлучишся?". У меня в партнерах был Тарас Цымбалюк и у нас была определенная любовная линия в этом фильме. После первых фотографий со съемочной площадки все заголовки начали кричать о том, что Цымбалару и Цымбалюк вместе», — пояснила артистка.

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

А вот по отношению к Владимиру Дантесу актриса сделала довольно приятное признание. Раньше она назвала певца своим типажом мужчины. Во время следующей встречи на съемочной площадке артист вспомнил ее слова, правда несколько приукрасил услышанное. По словам Анастасии, Дантес решил, что она не только назвала его своим типажом, но и признала самым сексуальным мужчиной в мире.

«Я сказала, что да, это мой типаж. Потом мы пересеклись на съемках, где Дантес сказал, что видел этот ролик, и ему было очень приятно — мол, я не просто указала, что он мой типаж, но и назвала его самым сексуальным человеком в этом мире. Это, конечно, его творческий домысел, но тем не менее — пусть будет», — с улыбкой поделилась Цымбалару.

Анастасия Цимбалару

Кроме личной жизни, актрису расспросили и о расходах на гардероб. Оказалось, что самой дорогой вещью среди ее модных приобретений стала сумка от известного бренда, за которую она в свое время отдала четыре тысячи долларов. Правда, такую дорогую покупку Анастасия совершила еще до полномасштабной войны и с тех пор не повторяла подобных расходов.

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«Я не уверена, что эту инвестицию можно назвать разумной, но дело было еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда и проектов было другое количество, и гонорары были другие, поэтому я могла себе позволить совершить такую дорогую покупку. С тех пор эта история не повторялась», – призналась актриса.

Анастасия Цимбалару / © instagram.com/nastya_tsymbalaru

Напомним, недавно Анастасия Цымбалару после разрыва с Баклановым впервые заговорила о второй свадьбе и материнстве .

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