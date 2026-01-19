Цимбалюк на фоне слухов о романе со Светлицкой поехал с ней в путешествие и показал, где они сейчас

Тарас Цимбалюк и Елена Светлицкая

Реклама

Украинский актер Тарас Цимбалюк подогрел слухи о новом романе после шоу «Холостяк».

На днях ранее артиста застали за совместным просмотром фильма с актрисой Еленой Светлицкой в одном из кинотеатров Киева. Впоследствии и сами звезды записали забавный совместный ролик и назвали свою встречу «случайной». Тем не менее, это не остановило волну слухов о том, что Елена и Тарас могли закрутить роман.

На этот раз в Instagram актеры поделились, что вместе поехали на отдых. Тарас показал Елену в своей машине и как они направлялись в заснеженные Карпаты. К слову, атмосфера оказалась довольно эмоциональной, ведь актриса растрогалась от песни, которая звучала в салоне и красоты вокруг.

Реклама

Елена Светлицкая / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Рилс Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

«Ценить каждое мгновение», — написал Тарас с Еленой.

В комментариях одни юзеры взялись еще больше подозревать звезд в чувствах, а остальные же с юмором отнеслись к совместному сообщению.

Это замечательно. Рада за Вас и Вашу вторую половинку

Даже «Санта Барбара» курит. Новый сериал «Великолепный век. Султан Цимбалан»

Главное, чтобы были счастливы, хотя охваты сами себя не сделают

Напомним, недавно музыканту Киту Урбану приписали роман с младшей на 32 года коллегой — девушка ответила на слухи и что на самом деле между ними.