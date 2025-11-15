Цимбалюк ошеломил суммой, которую ему предлагали за интим: "Меня ждали три девушки"

Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк поделился секретами личной жизни.

Артист честно признался, что в свое время им интересовались настолько, что предлагали деньги за интим. По словам Тараса, это было сразу несколько женщин. Актер в ответ на предложение провести с ним час вместе только посмеялся. Но на этом женщины не остановились и предложили ему за согласие немалую сумму — пять тысяч долларов. Однако Цимбалюк все равно отказался.

«Несколько лет назад мне девушки видео присылали — были доказательства того, что они меня ждут. Они мне говорили: „Ну сколько ты хочешь?“ Я смеялся и отправлял смайлики „ха-ха“ на эти все видео. И они написали: „Мы тебе платим пять тыс. долл. если ты к нам приедешь сейчас на час“. И ждало меня три девушки», — рассказал артист в шоу Upgrade.

Тарас Цимбалюк

В то же время звезда честно признает, что в его жизни было немало сексуальных партнерш. Цимбалюк говорит, что не подсчитывал их количество и не ведет учета. Тем не менее, объяснил, что сейчас его отношение к таким вещам изменилось. В частности, его перестало интересовать количество и в приоритете для близости для него прежде всего энергия женщины.

«Честно, я не могу на него ответить. Я реально не знаю. Эта история на какой-то статистический вайб меня не вдохновила. Это совсем неважно на самом деле. Потому что этот студенческий вайб и набор чисто на статистику — это сомнительное такое дело. Сейчас мне не хочется расфокусироваться, а хочется объединяться в этом уникальном процессе с человеком, который может дать эту самую энергию, которую я ему даю», — пояснил Тарас.

