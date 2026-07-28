Цымбалюка и Светлицкую "застукали" вместе на свадьбе: парные наряды и отдельный балкон в театре

Елена Светлицкая и Тарас Цимбалюк

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Актеры Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк вновь подогрели слухи о романе, появившись вместе на роскошной свадьбе в одинаковой цветовой гамме.

Торжественное празднование состоялось 25 июля. Предприниматели Спартак и Юлия Велишаевы пригласили на свадьбу немало известных гостей. Торжества прошли в стенах театра имени Ивана Франко, а музыкальное настроение вечера создавала Наталья Могилевская. Среди приглашенных были и Елена Светлицкая, и Тарас Цымбалюк. Актриса поделилась снимками с торжества, на которых они вместе позировали рядом с молодоженами. Именно эти фото мгновенно привлекли внимание поклонников.

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«Будьте навсегда!» — написала знаменитость.

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Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк на свадьбе Спартака и Юлии Велишаевых / © instagram.com/olena_svitlytska

Не меньше обсуждений вызвали и образы знаменитостей. Оба выбрали черные наряды, что только усилило разговоры об их близости. Светлицкая появилась в вечернем платье с глубоким декольте от украинского бренда, а Цымбалюк — в черной рубашке и классических брюках. В комментариях поклонники в очередной раз высказали предположение, что актеры намеренно не скрывают теплых отношений, хотя официальных заявлений до сих пор не делали.

Дополнительное внимание поклонников привлекли и фотографии, которыми поделилась невеста Юлия Велишаева. На них Елена Светлицкая и Тарас Цымбалюк сидели рядом на отдельном балконе театра, откуда наблюдали за основной частью церемонии. Такая рассадка только усилила предположения фанатов о том, что на свадьбу актеры пришли именно как пара.

Пост Юлии Велишаевой / © instagram.com/olena_svitlytska

Интересный нюанс вечера также не остался без внимания. Судя по постам гостей, можно сделать вывод, что на празднике присутствовала и Наталья Денисенко.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк резко высказался о самой громкой премьере года и честно сказал, что думает о работе Нолана.

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