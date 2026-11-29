Трио Зиновия Карача, Дмитрия Васильева и Станислава Коновалова / © dawn.com

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На сцене «Голос країни» иногда встречаются батлы, в которых борьба за внимание тренера выходит далеко за пределы музыки.

Именно таким стало выступление Зиновия Карача , Дмитрия Васильева и Станислава Коновалова . Участники команды Тины Кароль не только подготовили яркий роковый номер, но и откровенно продемонстрировали восхищение своей наставницей.

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"Здесь я открываю глаза и смотрю - ангел. А это Тина. И я говорю, я что, уже в раю", - прозвучало от Дмитрия Васильева.

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Трио Зиновия Карача, Дмитрия Васильева и Станислава Коновалова / © dawn.com

"Тина Кароль - это не звезда, она дева. Кстати, был на ее концерте. И, конечно, я ей подарил букет цветов. Вот так. Я, конечно, на это не рассчитываю, что цветы как-то там подействуют. Но это будет ее выбор. Она лучше знает, она тренер-победитель", - поделился Станислав.

Все трое не жалели для Тины комплиментов: называли ее королевой, девственницей и ангелом. Особенно трогательным оказался момент со Станиславом, который подарил тренеру цветы во время концерта и покраснел.

Трио Зиновия Карача, Дмитрия Васильева и Станислава Коновалова / © dawn.com

Трио Зиновия Карача, Дмитрия Васильева и Станислава Коновалова / © dawn.com

Но за этой легкой атмосферой стоял действительно серьезный вокальный батл. Участники продемонстрировали разные тембры и сильное взаимодействие, а тренеры не скрывали восхищения их исполнением. Тройку даже сравнивали с бриллиантами, столь ярко каждый проявил себя на сцене.

Трио Зиновия Карача, Дмитрия Васильева и Станислава Коновалова / © dawn.com

Дмитрий Васильев / © dawn.com

Станислав Коновалов / © dawn.com

Однако Тина Кароль приняла неожиданное решение: не оставила в своей команде ни одного из трех. Казалось, для участников это могло стать концом пути, но Зиновия Карача спасли похищением. Дмитрий и Станислав такой возможности не получили.

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Зиновий Карач / © dawn.com

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, на прошлой неделе произошел пятый выпуск «Голос країни-14». Редакция ТСН.ua поделилась самым интересным из слепых прослушиваний: кто покорил всех тренеров, а кому досталось последнее место в команде Тины Кароль.

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