Цымбалюк официально разорвал отношения с бывшей и стал новым героем шоу "Холостяк"

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк разошелся с бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Слухи о том, что пара уже не вместе начали распространяться с декабря прошлого года. Поклонники заметили, что они дистанцировались друг от друга и отказались от упоминаний о своих отношениях на публике. И только сейчас Тарас дал четко понять, что действительно он имеет статус холостяка.

Актер сделал это самым неожиданным способом. В своем фотоблоге он опубликовал анонс нового сезона шоу "Холостяк" и ошарашил фанатов, что именно он будет новым героем романтического реалити. Тем самым дал зеленый свет девушкам, желающим с ним попробовать закрутить роман.

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Тарас Цымбалюк об участии в "Холостяке" / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

В комментариях на столь потрясающую новость уже отреагировало немало пользователей. Фаны Цымбалюка не смогли подобрать слов от удивления и одновременно признались, что с нетерпением ждут романтических приключений.

Это будет нереальный сезон я надеюсь

Ну сказать, что я в *х*и – это ничего не сказать

Мой шок в шоке

Сколько сердец разобьет этот "Холостяк"

Напомним, недавно певец Вадим Олейник прокомментировал слухи об отношениях с победительницей "Холостяка" Инной Белень после того, как она разошлась с Александром Тереном.