Цымбалюк ответил актеру-воину на критику его роли "азовца" в фильме: "Традиционно дое**лись ко мне"

Тарас Цымбалюк и Даниил Мирешкин

Украинский актер Тарас Цымбалюк ответил актеру и военнослужащему Даниилу Мирешкину, который раскритиковал его за роль "азовца" в фильме.

Речь идет о ленте "Привет Лютый", где артист воплощает на экранах одного из главных персонажей. Мирешкин не оценил, что Цымбалюк, который не имеет никакого отношения к военному делу и попадал в ряд скандалов, носит шеврон "Азова".

Тарас Цымбалюк ответил на критику. Артист уверяет, что подразделение "Азов" помогает работать над фильмом. Военные присутствуют на съемочной площадке и помогают актерам разбираться во всех тонкостях военного дела. Более того, шеврон и даже бронежилет Тарасу Цымбалюку лично дал военный из "Азова".

"Легендарное подразделение "Азов" инициировано присоединилось к сотрудничеству над фильмом "Привет Лютый", где я сейчас снимаюсь. Сотрудничество создано при участии госкино, продюсеров и т. д. Более того, герой "Азова" одел на меня свой броник и шеврон. Далее, бойцы "Азова" постоянно присутствуют на съемках и они инструктируют актеров в военных тонкостях и специфике. Этот жест был согласован задолго до старта съемок", - говорит артист.

Пост Тараса Цымбалюка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк возмутился, что раскритиковали личного его. По словам артиста, за это время сняли немало военных фильмов, где играли актеры, а не реальные военные, а досталось только ему. Также знаменитость напомнил, что театр, где он работает, переводит из заработка немало средств на помощь армии, а он после каждого спектакля призывает донатить. Поэтому, мол, критика его работы - это обесценивание труда волонтеров.

"В Киеве за 4 года снято несколько десятков фильмов о современных трагических реалиях. 90% людей в кадре, носящих униформу и шевроны различных подразделений - актеры. Но, традиционно, решили дое**ться ко мне. Еще, мой театр с первых дней войны ежемесячно помогает нашим героям. С каждого спектакля какая-то часть идет на поддержку фронта. Мы миллионы уже направили на помощь ВСУ. Я сыграл почти 300 спектаклей: после каждого я стою на авансцене и призываю помогать нашей армии. Обесценив сейчас меня, поставили под сомнение важную волонтерскую роль моих коллег, которые тоже все эти 4 года помогают нашей армии. Обесценив меня сейчас, поставили под сомнение важную волонтерскую роль моих коллег, которые тоже все эти 4 года собирают деньги для бойцов", - добавил актер.

Отметим, Даниил Мирешкин раскритиковал Тараса Цымбалюка за то, что тот играет роль "азовца" и надевает шеврон, при этом он не имеет отношения к военному делу. Тем временем настоящие бойцы прилагают усилия, чтобы попасть в "Азов" и одеть тот самый шеврон. Кроме того, по словам Мирешкина, Цымбалюк неоднократно попадал в скандалы: развлекался под российские песни и проводил время в компании одиозной блогерши Анны Алхим.